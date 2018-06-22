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Маршрутка з пасажирами ледь не вибухнула: у Миколаєві АТОшник перевозив бойову міну

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Маршрутка з пасажирами ледь не вибухнула: у Миколаєві АТОшник перевозив бойову міну
Маршрутка з пасажирами ледь не вибухнула: у Миколаєві АТОшник перевозив бойову міну / novosti-n.org

У п'ятницю, 22 червня, в Миколаєві на зупинці громадського транспорту "Центральний ринок" працівники поліції затримали колишнього військовослужбовця, який перевозив у поліетиленовому пакеті 82 міліметрову мінометну міну.

Про це повідомив сайт "Новини-N".

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Стало відомо, що колишній учасник АТО хотів продати мінометну міну. Він зустрівся в покупцем на вулиці Слободкій, разом вони сіли в 75-у маршрутку і поїхали в бік Намиву, щоб розглянути товар і розрахуватися. Однак, перед цим потенційний покупець подзвонив в поліцію.

У Миколаєві військовий у маршрутці перевозив бойову міну з підривником
У Миколаєві колишній АТОшник у маршрутці перевозив бойову міну з підривником

На зупинці "Центральний ринок" на проспекті Центральному, поліцейські наздогнали маршрутку і затримали колишнього військового АТО разом з міною. Міна виявилась бойової і з вкрученим детонатором. Досить було будь-якого необережного руху, щоб маршрутку разом з пасажирами рознесло на шматки. На місце події були викликані вибухотехніки, які знешкодили міну і відвезли її для ліквідації.

Затриманий колишній військовий АТО
Затриманий колишній військовий АТО

Пізніше затриманий сказав, що він служив в 72-ій бригаді ЗСУ в званні старшого лейтенанта. 2,5 року перебував в зоні АТО на передовій.

Я хотів цю міну передати в музей, щоб всі бачили, що нам надсилають сюди сепаратисти,
– прокоментував свій вчинок військовослужбовий.

Нагадаємо, що нещодавно через сімейну сварку п'яного військовослужбовця зі своєю дружиною, правоохоронцям довелося евакуювати жителів багатоповерхівки. Чоловік, який повернувся із зони АТО, тримав вдома арсенал зброї і погрожував жінці гранатою.

Теги: Новини України Новини Миколаєва Зброя АТО
Джерело: 24 Канал
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