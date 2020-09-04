Благодійна освітня ініціатива STEM is FEM провела дводенний освітній модуль для українських школярок на тему машинобудування.

В рамках програми дівчата відвідали державний авіаційний музей, автосалон BMW Україна та прослухали лекції від експерток у сфері машинобудування. Зокрема, інженер-технолог державного заводу цивільної авіації Тетяна Поліщук розповіла дівчатам про особливості роботи жінок в авіаконструкторському бюро. Фахівчиня зауважила, що ця галузь, як і багато інших, страждає від шкідливих стереотипів.

"У колективі відділу головного технолога завжди було не більше, ніж декілька жінок. Він, в основному, чоловічий у нас. На сьогодні ситуація не змінилася. Жінки не цікавляться ремонтом літаків. Це вважається чоловічою роботою, але по суті вона дуже цікава і творча. На моїй практиці було переобладнання вантажного літака АН-26 в салон для арабського шейха. Це було дуже гарно, треба було підібрати матеріали, переробити вантажний літак у VIP-салон. Борт президента України теж обслуговується у нас", – розповіла Поліщук.

У практичній частині модулю школярки відвідали автосалон BMW Україна, де дізналися про нюанси сучасного машинобудування.

"Нам розказали технічну інформацію, перш за все, про машини, про їх комплектацію, як вони влаштовані, їхні комплектації, порівняли які краще. Дуже сподобалось брати участь у тест-драйві, бо можна було відчути, як їде машина не просто в теорії", – поділилася враженнями Марія Калініченко із Дніпра.

Ще однією активністю семінару став майстер-клас зі зварювання. Дівчатам розповіли, що насправді це зовсім не проста справа, якій передують цікаві математичні, фізичні та хімічні розрахунки. Віцепрезидент Корпорації "Профі" Ольга Краско продемонструвала школяркам апарат доповненої реальності Soldamatic, на якому вчать практичним навичкам зварювання, та надихнула дівчат обирати професію за покликом, а не під тиском традицій.

Я дуже хочу вам порадити, щоби ви ніколи нічого не боялися. Не боялися обрати собі професію яка може зараз не популярна, але ця професія створює додану вартість. Ви такі чарівні дівчата, які мають вчитися, працювати і розвивати нашу квітучу Україну, я тішуся тим, що бачу перед собою зараз,

– надихнула дівчат Ольга Краско.

Дівчата мали змогу не лише побачити роботу навчального апарату, але й самим спробувати позварювати у режимі доповненої реальності.

"На модулі з машинобудування ми намагалися продемонструвати дівчатам, наскільки великою та багатогранною є ця галузь, скільки різноманітних напрямків вона охоплює. А головне – що в ній завжди знайдеться місце для дівчат, – розповідає ініціатор STEM is FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв. – І по суті, це твердження стосується не тільки машинобудування. На модулях, що були проведені протягом року, ми побачили, що жіночими можуть бути і IT, і енергетика, і робототехніка, і взагалі, будь-яка галузь".

STEM is FEM – благодійний освітній проєкт, покликаний популяризувати STEM-спеціальності (Science, Technology, Engineering and Mathematics – наука, технології, інженерія, математика) серед українських старшокласниць, а також нівелювати гендерний дисбаланс у технічній галузі в Україні.