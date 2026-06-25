Вперше на фронті: ЗСУ знищили російську машину для запуску "Шахедів"

У тимчасово окупованому Донецьку уразили рідкісну військову ціль російських окупантів. За попередніми даними, удару зазнав автомобіль, який використовувався як мобільна пускова установка для запуску ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Що відомо про ураження рідкісної цілі?

Зазначається, що ціль була виявлена на території Донецького аеропорту.

Сьогоднішня рідкісна ціль – машина, що використовується як пускова установка для дронів типу "Шахед". В Донецькому аеропорту. Вперше,

– йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, йдеться не про стаціонарний об'єкт, а про мобільний комплекс запуску безпілотників. Такі платформи дозволяють російським військам оперативно змінювати місце запуску дронів, ускладнюючи їхнє виявлення та знищення.

Момент знищення установки: дивіться відео

Знищення мобільної пускової установки це може ускладнити проведення окремих дронових атак з окупованої території. Також це свідчить про можливості українських сил виявляти та уражати не лише склади чи командні пункти, а й спеціалізовані засоби запуску ударних безпілотників.

Донецький аеропорт, який перебуває під російською окупацією з 2014 року, останніми роками використовується як військовий об'єкт та логістичний вузол окупаційних сил. Саме звідти російські війська можуть здійснювати запуск різних типів безпілотників для атак по українських містах і критичній інфраструктурі.

Що ще нещодавно уразили українські бійці?

Сили оборони України 22 червня завдали удару по російському Центру космічного зв'язку "Дубна", який вважається одним із найважливіших об'єктів зв'язку в Росії. Після атаки на території комплексу зафіксували пошкодження, які вже видно на супутникових знімках.

За оприлюдненими даними, супутникові фото свідчать щонайменше про два влучання по території центру. На знімках можна побачити пошкодження окремих об'єктів інфраструктури комплексу. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Центр космічного зв'язку "Дубна" вважається найбільшим об'єктом такого типу в Росії. Він забезпечує урядовий зв'язок найвищого рівня, а також підтримує міжнародні канали комунікації. Крім того, центр використовується для роботи систем, пов'язаних із моніторингом ядерних випробувань. Пошкодження такого об'єкта може вплинути на окремі можливості російської системи спеціального зв'язку.