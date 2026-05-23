У розвідці Європи сказали, який крок Путіна створив би серйозні труднощі для України

Європейські аналітики вважають, що одне потенційне рішення Кремля могло б вплинути на ситуацію на фронті. Втім, у Москві остерігаються політичних і соціальних наслідків цього кроку всередині країни.

Паралельно Росія стикається з економічним тиском, втратами та наслідками затяжної війни. Про це заявив CNN керівник розвідки Естонії Каупо Розін.

Який крок Путіна міг би змінити війну?

Розін пояснив, що у разі спроби Росії різко розширити наступальні можливості єдиним реалістичним інструментом стала б примусова мобілізація.

Якби росіяни змогли мобілізувати ще кілька сотень тисяч людей на поле бою, це було б проблемою (для України). Однак вони (Кремль) дуже стурбовані внутрішньою стабільністю, дуже ретельно за нею стежать… Це не те рішення, яке вони б прийняли дуже легко,

– каже він.

Часткова мобілізація у вересні 2022 року викликала значний суспільний резонанс у Росії – від протестів до масового виїзду чоловіків за кордон. Після цього Кремль перейшов до моделі контрактного набору, використовуючи фінансові стимули та регіональні бонуси.

Водночас ця система поступово слабшає через економічний тиск.

"Ціна війни, міжнародні санкції та надзвичайно успішна українська кампанія проти життєво важливої нафтової промисловості Росії починають давати про себе знати", – зазначив Розін.

Зокрема зараз російська економіка демонструє ознаки сповільнення. До прикладу, минулого тижня Росія знизила свій прогноз зростання на цей рік з 1,3% до 0,4%, а її віцепрем'єр-міністр Олександр Новак звинуватив у цьому нестачу робочої сили, надмірні державні витрати та західні санкції.

До того ж Україна завдала "енергетичному сектору збитків на мільярди доларів".

Чим ризикує Кремль у разі прийняття такого рішення?

За словами Розіна, бойові дії дедалі більше впливають на внутрішнє життя Росії. Він також припускає, що навіть за відсутності успіхів на фронті Кремль не відмовиться від своїх цілей і шукатиме інші способи тиску на Україну.

Окремо експерт звертає увагу на потенційні соціальні наслідки війни в самій Росії – від економічних проблем до повернення військових із фронту. Однак він не бачить ознак негайного соціального вибуху.

Я справді не бачу вуличної революції на даний момент, але іноді такі системи дуже порожні всередині, і якщо щось і станеться, то це станеться дуже швидко, і ми всі будемо здивовані,

– каже він.

Водночас у Москві зростає відчуття параної, а охорона навколо президента посилена на тлі чуток про змови про державний переворот.

Що ще може використати Росія для перемоги у війні?

Росія продовжує шукати додаткові інструменти для досягнення своїх військових цілей у війні проти України, однак більшість із них або обмежені ресурсами, або несуть політичні ризики для Кремля.

Серед потенційних варіантів аналітики називають:

активізацію ударів по критичній інфраструктурі

спроби розширити тиск на міжнародні ринки.

Водночас експерти наголошують, що ці кроки не гарантують стратегічного перелому на фронті.

Окремо розглядається фактор Білорусі, яку Москва вже використовує як військовий і політичний плацдарм для демонстрації сили. Йдеться про спільні навчання, ядерні тренування та розміщення російських систем озброєння, що мають радше елемент залякування, ніж реального розширення бойових можливостей.

Втім, залучення Білорусі до повноцінної війни залишається малоймовірним через позицію режиму Олександра Лукашенка, який намагається уникнути прямої участі у бойових діях.