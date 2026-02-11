Існує ризик нових ворожих атак, поки зберігається низька температура повітря, – КМДА

У КМДА попередили, що Росія може завдали ще масованих обстрілів, поки тримаються морози. У Києві енергетики працюють цілодобово.

Про це КМДА написала у телеграмі.

Чому Росія ще може завдати нового масованого удару?

Киян попереджають, що ворог може скористатися низькою температурою, поки вона тримається, та вчинити нові повіряні атаки.

Мешканців столиці закликають зробити або перевірити запаси питної та технічної води.

Добова норма складає 3 літри питної води на людину та 10-12 літрів технічної води для гігієни і приготування їжі.

Є ознаки, що Росія готує масований обстріл