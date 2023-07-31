Актуальними даними поділився глава ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що "Одещина все ще оговтується від масових російських атак".

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Що відомо про постраждалих

"Люди згуртовані і надзвичайно сильні, попри всі перепони. Разом з рятувальниками і комунальниками, сотні одеситів виходили на допомогу постраждалим та прибирали завали. Щиро дякую всім!" – передовсім наголосив він.

Глава ОВА зазначив, що станом на 31 липня на стаціонарному лікуванні – 4 постраждалих. Відомо, що всі вони у стані середнього ступеня важкості. За наявними даними, двох потерпілих уже готують до виписки.

17-річний хлопець, який постраждав вночі, коли терористи атакували центр міста, був переведений із реанімаційного відділення до хірургії. Стан пацієнта покращився. Бажаю всім постраждалим якнайшвидшого одужання!

– додав Кіпер.

Високопосадовець зазначив, що збитки внаслідок руйнувань ще підраховують. За попередніми даними, мовиться про мільйони доларів США. Від рук ворога постраждали портова інфраструктура, зерно та пам'ятки архітектури. Наразі ведуться роботи з заміни вікон.

Олег Кіпер зазначив, що з суботи в Одесі працює місія ЮНЕСКО. Її фахівці займаються оцінкою наслідків. На днях вони мають оголосити свої висновки на фоні побаченого.

Наголошуємо, що ракетні удари не вщухають. На жаль, окупанти зранку 31 липня атакували Кривий Ріг. Загинуло 6 людей та ще 75 зазнали поранень.

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