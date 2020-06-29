На Львівщині у джерелі влаштували масове купання: відео
Приблизно сотня людей водночас зібралася 28 червня у невеликому джерелі біля Раковця, що на Львівщині. Воду в ньому вважають цілющою. Люди ходили по джерелу, вмивали водою з нього обличчя. Усі перебували без захисних масок та не дотримувалися соціальної дистанції.
Масове купання у джерелі на Львівщині влаштували 28 червня. Відео звідти опублікував у фейсбуці львів’янин Віктор Католик.
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На відео помітно, що водночас у джерелі зібралася приблизно сотня людей. Вони ходили босоніж у воді, а також змивали нею обличчя.
Захисних масок люди не використовували, а норм соціальної дистанції не дотримувалися.
Масові купання у джерелі на Львівщині: дивіться відео
Що відомо про джерело біля Раковця?
Його вважають цілющим. Для того, аби оздоровитися від хвороб, потрібно пройти у воді 12 кіл.
Коронавірус на Львівщині: основне
- Область очолила антирейтинг в Україні з найбільшою кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусу.
- Станом на 29 червня там зафіксували 5 292 випадків зараження COVID-19. За останню добу – 115 нових.
- Львівщина наразі не готова до послаблень карантину.