Приблизно сотня людей водночас зібралася 28 червня у невеликому джерелі біля Раковця, що на Львівщині. Воду в ньому вважають цілющою. Люди ходили по джерелу, вмивали водою з нього обличчя. Усі перебували без захисних масок та не дотримувалися соціальної дистанції.

Масове купання у джерелі на Львівщині влаштували 28 червня. Відео звідти опублікував у фейсбуці львів’янин Віктор Католик.

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На відео помітно, що водночас у джерелі зібралася приблизно сотня людей. Вони ходили босоніж у воді, а також змивали нею обличчя.

Захисних масок люди не використовували, а норм соціальної дистанції не дотримувалися.

Важливо! На Львівщині під час карантину заборонено збиратися групами понад 10 людей. За порушення обмежень передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Масові купання у джерелі на Львівщині: дивіться відео

Що відомо про джерело біля Раковця?

Його вважають цілющим. Для того, аби оздоровитися від хвороб, потрібно пройти у воді 12 кіл.

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