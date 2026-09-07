У Києві з 10 вересня вводять нові обмеження на масові заходи

У Києві через загострення безпекової ситуації посилюють правила проведення масових заходів. Від 10 вересня у столиці тимчасово заборонять низку подій на вулицях.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Що відомо про нові правила?

У столиці готуються до запровадження нових обмежень на проведення масових заходів через безпекову ситуацію. Тимчасово заборонять проводити розважальні та спортивні заходи на вулиці, а також у приміщеннях, які не мають укриттів.

Нові правила почнуть діяти від 10 вересня. Наразі міська влада готує необхідні заходи для запровадження обмежень. Вони мають стосуватися організаторів масових подій у столиці.

Рішення ухвалюють на тлі загострення безпекової ситуації в Києві. Міська влада закликає враховувати ризики під час організації заходів із великою кількістю людей.

Нагадаємо, у Києві змінять тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони столиці через погіршення безпекової ситуації. З 00:00 10 вересня комендантська година у Києві триватиме з 01:00 до 05:00, тобто на одну годину менше, ніж раніше.

У зв’язку зі змінами роботу громадського транспорту в столиці також продовжать на одну годину. Водночас графіки роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торгівельно-розважальних центрів залишаться без змін.

Окремо Кличко нагадав, що з 3 вересня під час комендантської години дозволено транзитний рух великогабаритного транспорту. Крім того, через можливі затримки потягів у столиці організують чотири автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу під час дії комендантської години.