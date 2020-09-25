Протести BLM (Black Lives Matter) у місті Луїсвілль – штат Кентуккі, США – набирають обертів. Протягом 24 вересня обурені люди влаштовували масові марші, бійки з поліцією, громили магазини та ломбарди.

Про ситуацію у Луїсвіллі розповіло видання The Washington Post. Протести розгорілися знову, коли суд не пред'явив звинувачень копам у вбивстві 26-річної афроамериканки, працівниці "швидкої" Бреонни Тейлор (сталося ще в березні).

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Обурені рішенням суду люди вийшли на вулиці та поводилися доволі агресивно. Свідки у соцмережах публікують відео протистояння протестувальників та силовиків.

State troopers out to monitor Jefferson Square as fires continue to burn in downtown Louisville #Louisville #LouisvilleProtests #BreonnaTaylor pic.twitter.com/I6ooLS4TwZ — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 24, 2020

Також за оповідями свідків, під час попередніх протестів поліція застосовувала сльозогінний газ. Але цього разу обійшлося лише загорожами для стримування натовпу.

Bottles thrown at police as the line advances to disperse protesters from downtown #Louisville #LouisvilleProtests #BreonnaTaylor pic.twitter.com/mHcHwyQHkV — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 24, 2020

Одначе протестувальники наробили трохи біди: розсовували бетонні огорожі, били поліцейські машини й машини для прибирання, розграбували ломбард і кілька магазинів.

У підсумку – 127 затриманих. Міська влада закликала людей уникати насильства та реалізовувати своє право на протести вдень та без порушення комендантської години.