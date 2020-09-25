Заворушення у Луїсвіллі, США: 127 затриманих, побиті автомобілі, розграбовані магазини – відео
Протести BLM (Black Lives Matter) у місті Луїсвілль – штат Кентуккі, США – набирають обертів. Протягом 24 вересня обурені люди влаштовували масові марші, бійки з поліцією, громили магазини та ломбарди.
Про ситуацію у Луїсвіллі розповіло видання The Washington Post. Протести розгорілися знову, коли суд не пред'явив звинувачень копам у вбивстві 26-річної афроамериканки, працівниці "швидкої" Бреонни Тейлор (сталося ще в березні).
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Обурені рішенням суду люди вийшли на вулиці та поводилися доволі агресивно. Свідки у соцмережах публікують відео протистояння протестувальників та силовиків.
Також за оповідями свідків, під час попередніх протестів поліція застосовувала сльозогінний газ. Але цього разу обійшлося лише загорожами для стримування натовпу.
Одначе протестувальники наробили трохи біди: розсовували бетонні огорожі, били поліцейські машини й машини для прибирання, розграбували ломбард і кілька магазинів.
У підсумку – 127 затриманих. Міська влада закликала людей уникати насильства та реалізовувати своє право на протести вдень та без порушення комендантської години.