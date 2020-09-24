В американському місті Луїсвілл (штат Кентуккі) спалахнули протести після оголошення судом рішення за справою загиблої Бреонни Тейлор. У результаті сталися зіткнення між мітингувальниками та правоохоронцями, і двоє офіцерів поліції отримали вогнепальні поранення. Крім того, в місті запровадили комендантську годину.

Що стало причиною протестів у Луїсвіллі

Ситуація, яка сколихнула місто, сталася ще у березні. Тоді троє офіцерів приїхали до будинку афроамериканки Тейлор, де начебто зберігались наркотики. Сама ж Тейлор працювала медсестрою. Зрештою друг жінки розпочав перестрілку з поліцією, і Тейлор, яка тоді спала, смертельно поранили правоохоронці. Про це повідомляє BBC.

Важливо Оточили й розстріляли: поліцейські у США знову вбили афроамериканця, відео потрапило в мережу

24 вересня суд Луїсвілля визнав винним лише одного колишнього офіцера у створенні загрози життю цивільних. Зауважимо, що цей пункт обвинувачення є другорядним. Інші ж двоє поліцейських звинувачень не отримали. Крім того, слідство раніше дійшло висновку, що застосування зброї, через що загинула Тейлор, було виправданим.

Стрілянина та поранення поліцейських

Через вищезазначену ситуацію місто охопили протести. Водночас сталася стрілянина.

За повідомленням поліції міста, поранення внаслідок отримали щонайменше двоє правоохоронців. Життю поранених нічого не загрожує. За інформацією CNN, один із поранених офіцерів досі залишається в хірургії. Стан обох оцінюють як стабільний.

Підозрюваний у нападі на силовиків перебуває під вартою. У самому ж місті оголосили надзвичайний стан та ввели нацгвардію.

Зверніть увагу Як помер Джордж Флойд: з’явилися нові подробиці

Дивіться відео з протестів і заворушень у Луїсвіллі