Як помер Джордж Флойд: з’явилися нові подробиці
Напередодні у США, рівно за три місяці після смерті Джорджа Флойда, опублікували початкові патологоанатомічні висновки. Відповідно до них, під час затримання в організмі афроамериканця була величезна кількість наркотиків. Тому, якби його тіло виявили вдома, очевидною причиною смерті назвали б передозування.
Спливли нові деталі стану Джорджа Флойда під час затриманні
Витяги зі звіту патологоанатомів оприлюднили американські ЗМІ, зокрема такі авторитетні, як Fox News і World Street Journal. Відповідно до повідомлень, висновки щодо смерті Флойда Джорджа зробив ще 1 червня головний окружний судмедексперт, патологоанатом Ендрю Бейкер.
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Отже, Бейкер дійшов висновку, що в організмі Джорджа Флойда було так багато метамфетаміну та фентанілу, що, якби його тіло виявили вдома, очевидною причиною смерті назвали б передозування. За його словами, концентрація фентанілу була такою, що за звичайних обставин призвела б до смерті.
Крім того, результати розтину показали, що легені Флойда набрякли через наркотики та важили удвічі-утричі більше за норму. Журналісти роблять припущення, що Флойд вмирав ще до свого затримання. Побічно на це вказує той факт, що він скаржився на брак повітря ще на початку затримання, коли до нього не застосовувалися силові методи. Зокрема, в поліцейській машині Флойд кричав: "Я не можу дихати".
ЗМІ підкреслюють, що ці обставини було встановлено вже 1 червня, але оприлюднили їх тільки зараз. Тому наголошують, що влада Міннесоти все літо ці дані приховувала. Водночас, деякі ЗМІ, мабуть не звернули на це увагу.
Дивіться включення Fox News щодо нових обставин смерті Джорджа Флойда
Зауважимо, 1 червня ЗМІ, зокрема BBC, поширювали інформацію з посиланням на результати офіційного розтину тіла Джорджа Флойда. Відповідно до неї, його смерть спричинила механічна асфіксія (удушення), викликана тиском на шию та спину. Тому її слід розглядати як насильницьку.
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Що відомо про смерть Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Цей прийом не заборонено у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав.
- Коли Флойд затих і припинив благати про допомогу, поліцейські викликали медиків. Але було вже надто пізно. До лікарні він так і не дожив.
- У підсумку ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Чотирьох поліцейських, причетних до інциденту, звільнили.
- Щоправда, затримали лише офіцера Дерека Шовіна. Саме він фігурує в скандальному відео із жорстким затриманням Флойд, яке оприлюднили в мережі.
- Після смерті Флойда США та світом прокотилися масові протести. Наймасовіша демонстрація 6 червня відбулася у Вашингтоні.
- Спершу акції мали мирний характер, однак згодом протестувальники почали бити та закидати камінням поліцейських, підпалювати відділки поліції, грабувати магазини тощо.
- Як наслідок у деяких містах запровадили комендантську годину та долучили загони Нацгвардії.
- Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах – Джо Байден.
- 9 червня Флойда Джорджа поховали поблизу Г'юстона – в його рідному Пірленді.