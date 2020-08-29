Напередодні у США, рівно за три місяці після смерті Джорджа Флойда, опублікували початкові патологоанатомічні висновки. Відповідно до них, під час затримання в організмі афроамериканця була величезна кількість наркотиків. Тому, якби його тіло виявили вдома, очевидною причиною смерті назвали б передозування.

Спливли нові деталі стану Джорджа Флойда під час затриманні

Витяги зі звіту патологоанатомів оприлюднили американські ЗМІ, зокрема такі авторитетні, як Fox News і World Street Journal. Відповідно до повідомлень, висновки щодо смерті Флойда Джорджа зробив ще 1 червня головний окружний судмедексперт, патологоанатом Ендрю Бейкер.

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Отже, Бейкер дійшов висновку, що в організмі Джорджа Флойда було так багато метамфетаміну та фентанілу, що, якби його тіло виявили вдома, очевидною причиною смерті назвали б передозування. За його словами, концентрація фентанілу була такою, що за звичайних обставин призвела б до смерті.

Крім того, результати розтину показали, що легені Флойда набрякли через наркотики та важили удвічі-утричі більше за норму. Журналісти роблять припущення, що Флойд вмирав ще до свого затримання. Побічно на це вказує той факт, що він скаржився на брак повітря ще на початку затримання, коли до нього не застосовувалися силові методи. Зокрема, в поліцейській машині Флойд кричав: "Я не можу дихати".

ЗМІ підкреслюють, що ці обставини було встановлено вже 1 червня, але оприлюднили їх тільки зараз. Тому наголошують, що влада Міннесоти все літо ці дані приховувала. Водночас, деякі ЗМІ, мабуть не звернули на це увагу.

Дивіться включення Fox News щодо нових обставин смерті Джорджа Флойда

Зауважимо, 1 червня ЗМІ, зокрема BBC, поширювали інформацію з посиланням на результати офіційного розтину тіла Джорджа Флойда. Відповідно до неї, його смерть спричинила механічна асфіксія (удушення), викликана тиском на шию та спину. Тому її слід розглядати як насильницьку.

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