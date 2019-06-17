Масові страйки лікарів в Індії: медики просять захистити їх від пацієнтів – фото, відео

В Індії тисячі лікарів вийшли на 24-годинний страйк. Медики вимагають від влади посилити їхній захист від нападів пацієнтів та їх родичів.

Причиною такої акції послужила недавня атака рідних пацієнта на трьох лікарів. Інцидент трапився у східному штаті Західний Бенгал. Медики не змогли врятувати чоловіка від смерті. Рідні померлого кинулися на лікарів з кулаками і звинуватили їх у недбалості. Про це інформує New Straits Times.

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Індійська медична асоціація заявила, що цей напад звертає увагу на національну проблему і закликала до проведення загальнонаціонального протесту. Він може паралізувати сотні державних медичних закладів по всій країні.





Протести медиків в Індії/ фото Getty images

У найбільшій профспілці медиків Індії наполягають: у в лікарнях необхідно збільшити кількість камер спостереження та обмежити доступ відвідувачів. Мовляв, лише тоді лікарі зможуть відчувати себе більш безпечно.



"Не дозволяйте білим комірцям перетворитися в червоні", – напис на одному з плакатів/фото Getty images



Пацієнти сидять біля будівлі лікарні в той час, як медики протестують/ фото Getty images