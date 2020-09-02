Поблизу села Клугіно-Башкирівка Харківської області 2 вересня спалахнула масштабна лісова пожежа. Також горить ліс у Дворічанському районі Харківщини. Рятувальники використовують авіацію для гасіння вогню.

Пожежа в Чугуївському районі Харківщини спалахнула близько 12:00. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

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Що відомо про пожежу під Чугуєвим

Рятувальники кажуть, що горить очерет, трава та хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 гектарів.

До боротьби з вогнем залучили особовий склад ДСНС, техніку Міноборони.

Водночас у місцевих телеграм-каналах кажуть, що пожежа сталася після навчань на військовому полігоні. Жителям Башкирівки повідомили про можливу евакуацію.

Смог від пожежі вже дістався до Харкова. До боротьби з вогнем залучили авіацію.

Пожежа на Харківщині: дивіться відео

Ще одне відео пожежі:

Водночас ДСНС повідомляє про ще одну лісову пожежу на Харківщині – в Дворічанському районі.

За даними рятувальників, горить хвойний ліс площею близько 80 гектарів. Через пориви вітру полум'я почало перекидатись на верхівки дерев і на будинки в селі Горобівка, що межує з лісом.



Пожежа в Дворічанському районі Харківщини / Фото ДСНС

Клугіно-Башкирівка на мапі: