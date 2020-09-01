У Станиці Луганській 1 вересня сталася пожежа на лінії розмежування. Пролунали майже 10 вибухів. Борючись з вогнем, постраждав рятувальник.

Під час пожежі трав’яного настилу 1 вересня біля Станиці Луганської здетонував вибухонебезпечний предмет, повідомляє пресслужба ДСНС.

Раніше На Луганщині знову вирувала масштабна пожежа: горіла суха трава – відео

У результаті поранення отримав старший прапорщик цивільного захисту, командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальника госпіталізували, загрози його життю немає.

Голова райдержадміністрації Юрій Золкін у коментарі "Громадському радіо" додав, що пролунали майже 10 вибухів.

За словами Золкіна, вибух стався за триста метрів від житлових будинків, поблизу вулиці Москва-Донбас:

Тут людей немає, господарська діяльність не ведеться. Це така місцевість з переважно листяними деревами та галявинами, що поросли бур’янами. Раніше тут випасали худобу,

– зазначив голова райдержадміністрації.

Він додав, що на місці працюють екіпажі, рятувальники, працівники пожежної охорони лісового господарства та бригада Станично-Луганської селищної ради. Наразі причина пожежі невідома.

Зверніть увагу Постраждалим у пожежах на Луганщині виділили майже 2,3 мільйона гривень

Пожежі на Луганщині: що треба знати