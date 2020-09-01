Пожежа на лінії розмежування: приблизно 10 вибухів та поранений рятувальник
У Станиці Луганській 1 вересня сталася пожежа на лінії розмежування. Пролунали майже 10 вибухів. Борючись з вогнем, постраждав рятувальник.
Під час пожежі трав’яного настилу 1 вересня біля Станиці Луганської здетонував вибухонебезпечний предмет, повідомляє пресслужба ДСНС.
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У результаті поранення отримав старший прапорщик цивільного захисту, командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальника госпіталізували, загрози його життю немає.
Голова райдержадміністрації Юрій Золкін у коментарі "Громадському радіо" додав, що пролунали майже 10 вибухів.
За словами Золкіна, вибух стався за триста метрів від житлових будинків, поблизу вулиці Москва-Донбас:
Тут людей немає, господарська діяльність не ведеться. Це така місцевість з переважно листяними деревами та галявинами, що поросли бур’янами. Раніше тут випасали худобу,
– зазначив голова райдержадміністрації.
Він додав, що на місці працюють екіпажі, рятувальники, працівники пожежної охорони лісового господарства та бригада Станично-Луганської селищної ради. Наразі причина пожежі невідома.
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Пожежі на Луганщині: що треба знати
- На початку липня в Луганській області спалахнули масштабні пожежі. Через це з прилеглих до лісу територій довелося евакуювати місцевих жителів.
- Внаслідок пожеж загинули 5 людей. Також в лікарню потрапили потерпілі внаслідок ДТП в зоні вогню. Через задимлення відбулося лобове зіткнення двох автомобілів. Автівки згоріли вщент.
- Щодо причин займання, то в Офісі генпрокурора мають 4 версії: умисний підпал, зокрема, з метою диверсії, теракту або приховування незаконних порубок лісу; необережне поводження з вогнем, загоряння внаслідок підриву боєприпасів, самозагоряння лісу.