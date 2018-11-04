Масштабна ДТП у Києві: нетверезий водій протаранив три авто – фото та відео
У неділю, 4 листопада, у Києві на проспекті Лобановського нетверезий водій влетів у три автівки, які стояли на світлофорі.
Удар був такої сили, що машину винуватця ДТП винесло на протилежну сторону дороги.
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Водія госпіталізували, він перебуває у тяжкому стані. На місці працюють рятувальники та чотири бригади швидкої допомоги. У результаті ДТП на проспекті утворився великий затор.
Джерело: 24 Канал
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