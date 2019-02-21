Масштабна пожежа в Бангладеш: кількість жертв збільшилася – моторошні фото та відео

У столиці Бангладеш – Дацці – сталася масштабна пожежа в 4-поверховому житловому будинку. Будівля вигоріла вщент. Кількість жертв збільшилася – наразі відомо про загибель 81 людини.

Ще близько 50 людей отримали поранення – їх госпіталізували, передає місцевий сайт The Bangladesh Observer.

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З них 16 осіб отримали опіки, 30 – поранилися, намагаючись врятуватися від вогню. П'ятеро постраждалих наразі знаходяться в критичному стані, ще декілька людей вважаються зниклими безвісти.

Пожежа спалахнула на 1-му поверсі житлової будівлі на Чавкбазарі, де розташовувався склад хімікатів. Речовини, в тому числі й фарби, швидко спалахнули, що призвело до поширення вогню на сусідні будинки. Пожежу гасили близько 10 годин. До гасіння пожежі залучили два вертольоти, які розливали воду на горіле приміщення.

До світанку від будинку залишилася лише обвуглена деревина і попіл. Причиною пожежі, ймовірно, став спалах газового балону.

Пожежа в житловому будинку в Бангладеш: дивіться відео