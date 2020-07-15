Масштабне шахрайство: в Одесі викрили кол-центр, який виманював у людей гроші
В Одесі двоє чоловіків організували шахрайську схему із виманювання грошей. Позиціонуючи себе лідерами фінансового ринку, злочинці виманювали гроші в інвесторів. На шахраїв працювали близько 35-ти осіб, які виконували функції Call-центру та менеджерів.
Про викриття масштабної схеми, яку проводили кіберполіцейські Одещини, розповіли у пресслужбі Нацполіції.
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Як діяла схема
Двоє чоловіків 22-ох та 26-ти років за допомогою власної інтернет-платформи використовували Sip-телефонію. Вона дозволяла дзвонити з різних країн світу і представлятися фінансовими брокерами.
Шахраї позиціонували себе як лідери на фінансовому ринку та пропонували інвестування коштів у фінансові ринки та відомі криптобіржі. Після відкриття рахунку, чоловіки прикидалися професійними трейдерами і діяли за допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до рахунків інвесторів.
Чоловіки організували власну систему Sip-телефонії
Опісля здійснювали торговельні операції або надавали неіснуючі прогнози і захоплювали гроші інвесторів шахрайським шляхом.
Дивіться оперативне відео затримання шахраїв
Штурмували житлове приміщення, яке переобладнали під офіс, працівники КОРДу.
На шахраїв працював кол-центр із 35 осіб
За фактом відкрито провадження за частиною 3 статті 190 – шахрайство – Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.