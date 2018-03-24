Мати поляка купила та встановила новий герб у Тернополі, який спалив її син

На початку березня 19-річний поляк у закладі громадського харчування у Тернополі публічно спалив стилізоване зображення Малого Державного Герба України. За такі дії СБУ видворила його за межі України і заборонила в’їзд. За вчинок сина довелося вибачатися матері.

Як пише видання "Овід", жінка особисто приїхала до Тернополя, щоб повісити новий герб на місце. Вирізьблений з дерева герб за свої кошти замовила у тернопільських майстрів.

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Жінка також розповіла, що хлопець шкодує про своє рішення і так як сам не може виправити помилку, то попросив про це її.

"Подзвонила мама молодого чоловіка, яка приїхала в Україну для того, щоб завершити те, що пообіцяв молодий чоловік, а він пообіцяв, що зробить цей тризуб і повісить його назад. Оскільки його депортували і він не встиг це зробити, ми думали, що питання закрито і самі виготовляли. Але мати хлопця принесла тризуб. Ми враженні таким вчинком. Це вчинок матері, яка переживає за вчинки сина", – розповів власник закладу, в якому трапився інцидент, Олег Макогін.