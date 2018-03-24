Мать поляка купила и установила новый герб в Тернополе, который сжег ее сын

В начале марта 19-летний поляк в заведении общественного питания в Тернополе публично сжег стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины. За такие действия СБУ выдворила его за пределы Украины и запретила въезд. За поступок сына пришлось извиняться матери.

Как пишет издание "Овод", женщина лично приехала в Тернополь, чтобы повесить новый герб на место. Вырезанный из дерева герб за свои средства заказала у тернопольских мастеров.

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Женщина также рассказала, что парень жалеет о своем решении, и так как сам не может исправить ошибку, то попросил об этом ее.

"Позвонила мама молодого человека, которая приехала в Украину для того, чтобы завершить то, что пообещал молодой человек, а он пообещал, что сделает этот трезубец и повесит его обратно. Поскольку его депортировали и он не успел это сделать, мы думали, что вопрос закрыт, и сами изготавливали. Но мать парня принесла трезубец. Мы впечатлены таким поступком. Это поступок матери, которая переживает за поступки сына", – рассказал владелец заведения, в котором произошел инцидент, Олег Макогон.