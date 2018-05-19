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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Матіос планує створити Державне бюро військової юстиції

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Анатолій Матіос
Анатолій Матіос / agropolit.com

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив про розробку законопроекту, яким передбачено створити українську систему військової юстиції на основі досвіду Ізраїлю.

Про це Матіос повідомив у своїй статті, опублікованій у виданні "Дзеркало тижня".

"Наразі ми з головою комітету ВР Андрієм Кожем'якіним підготували законопроект, що передбачає створення Державного бюро військової юстиції. Проект буде презентовано громадськості й експертам 29-30 травня в Харкові під час міжнародної конференції Reforming Military Justice System in Ukraine: the current state and prospects", – зазначив Матіос.

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За його словами, до повноважень ДБВЮ мають бути включені розслідування воєнних та пов'язаних із ними злочинів; розслідування злочинів, учинених проти військовослужбовців; розслідування злочинів, учинених у районі проведення бойових дій; розслідування окремих злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; здійснення контролю за додержанням законодавства в діяльності військових формувань; представництво інтересів військових у судах як третьої особи; представництво і захист у судах прав та інтересів військовослужбовців, які залучені до участі у веденні бойових дій і не мають змоги звернутися за наданням правничої допомоги.

Питання розслідування воєнних злочинів фактично перейшло до сфери повноважень "практично неіснуючого" Державного бюро розслідувань 20 листопада 2017 року. "Але корпус слідчих зі статусом державного службовця вже шостий місяць поспіль через конкурси лише намагаються укомплектувати, і навряд чи вони зможуть у найближчій перспективі виконувати покладену на них функцію розслідування воєнних злочинів", – заявив він.

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На думку головного військового прокурора, основу особового складу ДБВЮ повинні скласти колишні слідчі військової прокуратури; особовий склад нинішньої Військової служби правопорядку, який не брав участі в бойових діях у зоні АТО; військові інспектори та офіцери з особливих доручень, що опікуватимуться питаннями дотримання правових і соціальних гарантій всіх військовослужбовців.

При цьому Матіос повідомив, що розробленим законопроектом передбачено створити українську систему військової юстиції на основі досвіду Ізраїлю.

Теги: Новини України Анатолій Матіос
Джерело: 24 Канал
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