Матиос планирует создать Государственное бюро военной юстиции

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о разработке законопроекта, которым предусмотрено создать украинскую систему военной юстиции на основе опыта Израиля.

Об этом Матиос сообщил в своей статье, опубликованной в издании "Зеркало недели".

"Сейчас мы с председателем комитета ВР Андреем Кожемякиным подготовили законопроект, предусматривающий создание Государственного бюро военной юстиции. Проект будет презентован общественности и экспертам 29-30 мая в Харькове во время международной конференции Reforming Military Justice System in Ukraine: the current state and prospects", – отметил Матиос.

По его словам, к полномочиям ГБВЮ должны быть включены расследование военных и связанных с ними преступлений; расследование преступлений, совершенных против военнослужащих; расследование преступлений, совершенных в районе проведения боевых действий; расследование отдельных преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка; осуществление контроля за соблюдением законодательства в деятельности военных формирований; представительство интересов военнослужащих в судах в качестве третьего лица; представительство и защита в судах прав и интересов военнослужащих, которые привлечены к участию в ведении боевых действий и не имеющих возможности обратиться за оказанием юридической помощи.

Вопросы расследования военных преступлений фактически перешло в сферу полномочий "практически несуществующего" Государственного бюро расследований 20 ноября 2017 года. "Но корпус следователей со статусом государственного служащего уже шестой месяц подряд через конкурсы только стараются укомплектовать, и вряд ли они смогут в ближайшей перспективе выполнять возложенную на них функцию расследования военных преступлений", – заявил он.

По мнению главного военного прокурора, основу личного состава ГБВЮ должны составить бывшие следователи военной прокуратуры; личный состав нынешней Военной службы правопорядка, который не принимал участия в боевых действиях в зоне АТО; военные инспекторы и офицеры по особым поручениям, которые будут заниматься вопросами соблюдения правовых и социальных гарантий всех военнослужащих.

При этом Матиос сообщил, что разработанным законопроектом предусмотрено создать украинскую систему военной юстиции на основе опыта Израиля.