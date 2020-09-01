Авіакомпанія МАУ скорочує програму польотів на період з 1 вересня до 24 жовтня 2020 року. Причина – заборона на в'їзд у країну іноземців.

Частину рейсів авіакомпанія скасує повністю, інші виконуватимуть рідше, повідомляє пресслужба МАУ.

Читайте також Ryanair скасував майже всі рейси в Україну в другій половині вересня: з чим це пов'язано

Повністю скасовують рейси, які сполучають такі міста

Київ – Запоріжжя;

Київ – Мадрид;

Київ – Барселона;

Київ – Женева;

Київ – Берлін;

Київ – Кишинів.

Скоротять частоти за такими маршрутами й у зворотному напрямку

Київ – Одеса;

Київ – Дюссельдорф;

Київ – Брюссель;

Київ – Тель–Авів;

Київ – Харків;

Київ – Дніпро.

Внутрішні рейси МАУ в період з 1 вересня по 24 жовтня виконуватимуть за розкладом

Київ – Львів – щопонеділка, четверга і п'ятниці в першій половині вересня; з 16 вересня – щопонеділка, середи і п'ятниці. Зворотні рейси у ці ж дні; з 1 жовтня – шість разів на тиждень, крім вихідних;

– щопонеділка, четверга і п'ятниці в першій половині вересня; з 16 вересня – щопонеділка, середи і п'ятниці. Зворотні рейси у ці ж дні; з 1 жовтня – шість разів на тиждень, крім вихідних; Київ – Одеса – щоденна програма, зворотні рейси – кожен наступний день;

– щоденна програма, зворотні рейси – кожен наступний день; Київ – Херсон – щоп'ятниці та понеділок із зворотними рейсами щосуботи та понеділок. Рейси у цьому напрямку виконуватимуть до 21 вересня;

– щоп'ятниці та понеділок із зворотними рейсами щосуботи та понеділок. Рейси у цьому напрямку виконуватимуть до 21 вересня; Київ – Харків – старт рейсів запланований з 14 вересня, щопонеділка, середи і п'ятниці. Зворотні рейси у ці ж дні. З жовтня – шість разів на тиждень, крім суботи. Рейси до зворотному напрямку – на наступний день після прильоту;

– старт рейсів запланований з 14 вересня, щопонеділка, середи і п'ятниці. Зворотні рейси у ці ж дні. З жовтня – шість разів на тиждень, крім суботи. Рейси до зворотному напрямку – на наступний день після прильоту; Київ – Дніпро – старт зворотних рейсів заплановано з 14 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях. Зворотні рейси у ті самі дні. З жовтня – рейси шість разів на тиждень крім суботи.

Раніше МАУ скасовує частину рейсів через заборону в'їзду іноземців: перелік

Зміни щодо міжнародних рейсів

Київ – Амстердам – чотири рази в тиждень в рамках регулярної програми – щопонеділка, п'ятниці, суботи і неділі. При цьому з 30 вересня з'явиться додаткова частота по середах. Передбачені зворотні рейси;

– чотири рази в тиждень в рамках регулярної програми – щопонеділка, п'ятниці, суботи і неділі. При цьому з 30 вересня з'явиться додаткова частота по середах. Передбачені зворотні рейси; Київ – Лондон – у вересні заплановано рейси на 2 і 3 вересня, а також з 2 жовтня три частоти регулярної програми – зворотні рейси щопонеділка, середи і п'ятниці;

– у вересні заплановано рейси на 2 і 3 вересня, а також з 2 жовтня три частоти регулярної програми – зворотні рейси щопонеділка, середи і п'ятниці; Київ – Париж – зворотні рейси щопонеділка, середи і неділі, з 25 вересня – додаткова частота по п'ятницях і з 3 жовтня – щосуботи;

– зворотні рейси щопонеділка, середи і неділі, з 25 вересня – додаткова частота по п'ятницях і з 3 жовтня – щосуботи; Київ – Брюссель – з 2 жовтня зворотні рейси щопонеділка, середи і п'ятниці;

– з 2 жовтня зворотні рейси щопонеділка, середи і п'ятниці; Київ – Мілан – зворотні рейси у понеділок і п'ятницю, з додатковим рейсом 17 вересня і з додатковою частотою щосереди з 23 вересня;

– зворотні рейси у понеділок і п'ятницю, з додатковим рейсом 17 вересня і з додатковою частотою щосереди з 23 вересня; Київ – Дубай – щоденні рейси;

– щоденні рейси; Київ – Каїр – з 14 вересня у понеділок і середу, повернення до Києва – щосереди і п'ятниці;

– з 14 вересня у понеділок і середу, повернення до Києва – щосереди і п'ятниці; Київ – Дюссельдорф – з 1 жовтня зворотні рейси у понеділок, середу, п'ятницю.

– з 1 жовтня зворотні рейси у понеділок, середу, п'ятницю. Київ – Мюнхен – оборотні рейси у понеділок і п'ятницю, з 16 вересня – додаткова частота щосереди.

– оборотні рейси у понеділок і п'ятницю, з 16 вересня – додаткова частота щосереди. Київ – Тбілісі – з 1 жовтня шість разів на день крім суботи, зворотні рейси – на наступний день шість разів на тиждень, крім неділі.

– з 1 жовтня шість разів на день крім суботи, зворотні рейси – на наступний день шість разів на тиждень, крім неділі. Київ – Баку – з 4 жовтня рейси по середах і неділях з поверненням до Києва кожен наступний день.

– з 4 жовтня рейси по середах і неділях з поверненням до Києва кожен наступний день. Київ – Єреван – суботні рейси 5 і 12 вересня, а також щопонеділка до середини жовтня. З 17 вересня – додаткові частоти по четвергах і п'ятницях. Зворотні рейси – кожен наступний день.

– суботні рейси 5 і 12 вересня, а також щопонеділка до середини жовтня. З 17 вересня – додаткові частоти по четвергах і п'ятницях. Зворотні рейси – кожен наступний день. Київ – Стамбул – зворотні рейси щодня.

– зворотні рейси щодня. Одеса – Стамбул – до 12 вересня рейси щосуботи, потім з 25 вересня по п'ятницях. З 4 жовтня рейси в Стамбул по понеділках і п'ятницях. Зворотні рейси з 25 вересня щосуботи, а з 2 жовтня – у середу і п'ятницю.

– до 12 вересня рейси щосуботи, потім з 25 вересня по п'ятницях. З 4 жовтня рейси в Стамбул по понеділках і п'ятницях. Зворотні рейси з 25 вересня щосуботи, а з 2 жовтня – у середу і п'ятницю. Київ – Тель-Авів – з 1 жовтня – рейси щопонеділка, вівторка, середи, четверга і неділі, зворотні рейси – кожен наступний день. Також плануються додаткові оборотні рейси 1, 3, 20, 21, 22 і 28 вересня.

– з 1 жовтня – рейси щопонеділка, вівторка, середи, четверга і неділі, зворотні рейси – кожен наступний день. Також плануються додаткові оборотні рейси 1, 3, 20, 21, 22 і 28 вересня. Львів – Тель-Авів – з 4 жовтня зворотні рейси щотижня.

– з 4 жовтня зворотні рейси щотижня. Одеса – Тель-Авів – зворотні рейси 2, 6, 13, 20, 21, 22 вересня і з початку жовтня – четвер і субота.

– зворотні рейси 2, 6, 13, 20, 21, 22 вересня і з початку жовтня – четвер і субота. Дніпро – Тель-Авів – з 17 вересня зворотні рейси по четвергах.

– з 17 вересня зворотні рейси по четвергах. Харків – Тель-Авів – з 16 вересня по 30 вересня – зворотні рейси по середах, з 04 жовтня – щотижня.

– з 16 вересня по 30 вересня – зворотні рейси по середах, з 04 жовтня – щотижня. Київ – Прага – з 2 жовтня зворотні рейси щопонеділка, середи і п'ятниці.

Напередодні уряд змінив термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.

Водночас Кабмін також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.

Як користуватися літаком під час пандемії / Інфографіка 24 каналу