МАУ змінила розклад рейсів через заборону на в'їзд іноземців: деталі
Авіакомпанія МАУ скорочує програму польотів на період з 1 вересня до 24 жовтня 2020 року. Причина – заборона на в'їзд у країну іноземців.
Частину рейсів авіакомпанія скасує повністю, інші виконуватимуть рідше, повідомляє пресслужба МАУ.
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Повністю скасовують рейси, які сполучають такі міста
- Київ – Запоріжжя;
- Київ – Мадрид;
- Київ – Барселона;
- Київ – Женева;
- Київ – Берлін;
- Київ – Кишинів.
Скоротять частоти за такими маршрутами й у зворотному напрямку
- Київ – Одеса;
- Київ – Дюссельдорф;
- Київ – Брюссель;
- Київ – Тель–Авів;
- Київ – Харків;
- Київ – Дніпро.
Внутрішні рейси МАУ в період з 1 вересня по 24 жовтня виконуватимуть за розкладом
- Київ – Львів – щопонеділка, четверга і п'ятниці в першій половині вересня; з 16 вересня – щопонеділка, середи і п'ятниці. Зворотні рейси у ці ж дні; з 1 жовтня – шість разів на тиждень, крім вихідних;
- Київ – Одеса – щоденна програма, зворотні рейси – кожен наступний день;
- Київ – Херсон – щоп'ятниці та понеділок із зворотними рейсами щосуботи та понеділок. Рейси у цьому напрямку виконуватимуть до 21 вересня;
- Київ – Харків – старт рейсів запланований з 14 вересня, щопонеділка, середи і п'ятниці. Зворотні рейси у ці ж дні. З жовтня – шість разів на тиждень, крім суботи. Рейси до зворотному напрямку – на наступний день після прильоту;
- Київ – Дніпро – старт зворотних рейсів заплановано з 14 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях. Зворотні рейси у ті самі дні. З жовтня – рейси шість разів на тиждень крім суботи.
Раніше МАУ скасовує частину рейсів через заборону в'їзду іноземців: перелік
Зміни щодо міжнародних рейсів
- Київ – Амстердам – чотири рази в тиждень в рамках регулярної програми – щопонеділка, п'ятниці, суботи і неділі. При цьому з 30 вересня з'явиться додаткова частота по середах. Передбачені зворотні рейси;
- Київ – Лондон – у вересні заплановано рейси на 2 і 3 вересня, а також з 2 жовтня три частоти регулярної програми – зворотні рейси щопонеділка, середи і п'ятниці;
- Київ – Париж – зворотні рейси щопонеділка, середи і неділі, з 25 вересня – додаткова частота по п'ятницях і з 3 жовтня – щосуботи;
- Київ – Брюссель – з 2 жовтня зворотні рейси щопонеділка, середи і п'ятниці;
- Київ – Мілан – зворотні рейси у понеділок і п'ятницю, з додатковим рейсом 17 вересня і з додатковою частотою щосереди з 23 вересня;
- Київ – Дубай – щоденні рейси;
- Київ – Каїр – з 14 вересня у понеділок і середу, повернення до Києва – щосереди і п'ятниці;
- Київ – Дюссельдорф – з 1 жовтня зворотні рейси у понеділок, середу, п'ятницю.
- Київ – Мюнхен – оборотні рейси у понеділок і п'ятницю, з 16 вересня – додаткова частота щосереди.
- Київ – Тбілісі – з 1 жовтня шість разів на день крім суботи, зворотні рейси – на наступний день шість разів на тиждень, крім неділі.
- Київ – Баку – з 4 жовтня рейси по середах і неділях з поверненням до Києва кожен наступний день.
- Київ – Єреван – суботні рейси 5 і 12 вересня, а також щопонеділка до середини жовтня. З 17 вересня – додаткові частоти по четвергах і п'ятницях. Зворотні рейси – кожен наступний день.
- Київ – Стамбул – зворотні рейси щодня.
- Одеса – Стамбул – до 12 вересня рейси щосуботи, потім з 25 вересня по п'ятницях. З 4 жовтня рейси в Стамбул по понеділках і п'ятницях. Зворотні рейси з 25 вересня щосуботи, а з 2 жовтня – у середу і п'ятницю.
- Київ – Тель-Авів – з 1 жовтня – рейси щопонеділка, вівторка, середи, четверга і неділі, зворотні рейси – кожен наступний день. Також плануються додаткові оборотні рейси 1, 3, 20, 21, 22 і 28 вересня.
- Львів – Тель-Авів – з 4 жовтня зворотні рейси щотижня.
- Одеса – Тель-Авів – зворотні рейси 2, 6, 13, 20, 21, 22 вересня і з початку жовтня – четвер і субота.
- Дніпро – Тель-Авів – з 17 вересня зворотні рейси по четвергах.
- Харків – Тель-Авів – з 16 вересня по 30 вересня – зворотні рейси по середах, з 04 жовтня – щотижня.
- Київ – Прага – з 2 жовтня зворотні рейси щопонеділка, середи і п'ятниці.
Заборона в’їзду іноземців: основне
- Напередодні уряд змінив термін дії заборони на в’їзд в Україну іноземців, перенісши її початок з 29 на 28 серпня.
- Водночас Кабмін також розширив категорії іноземців, які зможуть перетинати український кордон.
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