Один із найбільших у світі лоукостерів Ryanair скасував майже всі авіарейси в Україну в другій половині вересня. Раніше низку рейсів в Україну скасували у Wizz Air та МАУ.

Авіакомпанія поки не анонсувала скасування рейсів. Водночас у системі бронювання з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси, повідомляє 24 канал.

Актуально Wizz Air скасовує всі рейси з України до Угорщини: що відомо

Які рейси Ryanair вже скасовано

Наразі неможливо забронювати рейси до:

Польщі,

Угорщини,

Німеччини,

Австрії,

Італії.

З Києва заплановані лише два рейси:

до Пафоса (Кіпр) 20 і 27 вересня,

кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид),

а також до Великої Британії (Лондона та Манчестера).

З інших українських міст, зокрема, зі Львова, Харкова, Одеси та Херсона рейсів у вказаний період взагалі немає.

Зверніть увагу! Раніше лоукост-авіакомпанія Wizz Air через закриті кордони скасувала всі рейси між Україною і Угорщиною у вересні 2020. Українсьа авіакомпанія МАУ також скасувала низку рейсів.

Що відомо про заборону в'їзду іноземцям в Україну