Ryanair скасував майже всі рейси в Україну в другій половині вересня: з чим це пов'язано
Один із найбільших у світі лоукостерів Ryanair скасував майже всі авіарейси в Україну в другій половині вересня. Раніше низку рейсів в Україну скасували у Wizz Air та МАУ.
Авіакомпанія поки не анонсувала скасування рейсів. Водночас у системі бронювання з 15 по 29 вересня відсутні майже всі рейси, повідомляє 24 канал.
Актуально Wizz Air скасовує всі рейси з України до Угорщини: що відомо
Які рейси Ryanair вже скасовано
Наразі неможливо забронювати рейси до:
- Польщі,
- Угорщини,
- Німеччини,
- Австрії,
- Італії.
З Києва заплановані лише два рейси:
- до Пафоса (Кіпр) 20 і 27 вересня,
- кілька рейсів до Іспанії (Барселона, Валенсія, Мадрид),
- а також до Великої Британії (Лондона та Манчестера).
З інших українських міст, зокрема, зі Львова, Харкова, Одеси та Херсона рейсів у вказаний період взагалі немає.
Що відомо про заборону в'їзду іноземцям в Україну
- Уряд з 28 серпня на місяць заборонив в’їзд іноземцям в Україну через епідеміологічну ситуацію з пандемією коронавірусу. Саме 29 вересня спливає термін заборони.
- Скасування рейсів почалося з 15 вересня, ймовірно, через те, що в разі анулювання рейсу на термін менше 14 днів за європейським законодавством, пасажиру необхідно платити компенсацію.