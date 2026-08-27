Необхідно виділяти кошти на оборону та водночас створювати умови, аби люди залишалися, – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що поруч із пріоритетом фінансування оборони, Україна має робити все, аби зберегти людей.

Відповідну його заяву поширила Асоціація прифронтових міст і громад, головою якої він і є.

Що саме заявив Терехов?

За його словами, втрата фахівців дуже дорого обходиться державі.

"Знайти розумний баланс бюджету – це критично важливо. Так, країна у війні, і все першочергово потрібно спрямовувати нашому війську. Це головне. Але чи хтось рахував, у скільки нам обходиться виїзд і неповернення однієї людини?" – підкреслив Терехов.

Як приклад він навів ситуацію з лікарями або вчителями, яких роками навчали, а тепер їдуть через низьку зарплату. Або з молодими людьми, які 11 років навчалися, але через стрес і тривоги не склали НМТ на найвищий бал і втратила можливість вступити до вишу в Україні.

"Вони обирають навчання за кордоном, а разом із ними їде й уся родина. І потім ми їх уже ніяк не повернемо", – застеріг голова АПМГ.

Він обурився тим, як можна не підіймати соціальні стандарти сьогодні, у складній для українців ситуації.

Якщо за прогнозами Бюджетної декларації мінімальна пенсія у 2029 році становитиме лише 66 доларів – це катастрофа. Держава повинна мати чіткі домовленості з міжнародними партнерами: ми відстоюємо інтереси всього демократичного світу, тому маємо залучати кошти й на підтримку людей. Якщо ми не зробимо цього на державному рівні, ми й надалі втрачатимемо людей",

– констатував Ігор Терехов.