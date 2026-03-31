Родина Медведчука має маєток на 2000 квадратнних метрів під Москвою, – ЗМІ

Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" встановили, що компанія, пов’язана з донькою Віктора Медведчука Дар’єю, володіє елітною нерухомістю на Рубльовці під Москвою. Це чотири земельні ділянки та великий маєток.

Яку нерухомість має Медведчук у Росії?

За даними розслідування, нерухомість оформлена на російську компанію "Алмирида Инвестментс", яка з лютого 2026 року належить АТ "Ренессанс". Власницею цієї структури є Оксана Марченко. Саме Дар’я Марченко, якій 21 рік, очолює "Алмирида Инвестментс". Вона також є похресницею Володимира Путіна.

Площа будинку становить понад 2200 квадратних метрів – приблизно стільки ж, як і у маєтку родини Медведчука в Пущі-Водиці. Об’єкт розташований на ділянках загальною площею понад 60 соток.

Як зазначають журналісти, родина фактично там не проживає – маєток виставлений в оренду приблизно за 120 тисяч доларів на місяць. Усередині – повний набір преміум-інфраструктури: від кінозали та СПА-зони з басейном до тренажерного залу, сауни, хамаму та ліфта. На території також облаштовано гаражі й паркінг на кілька авто.

Ще у березні 2025 року цей об’єкт називали найдорожчим серед орендних пропозицій у Московській області.

Донька Медведчука отримала громадянство Росії