Майже половина населення Нагірного Карабаху покинула домівки, – омбудсмен
Майже половина населення Нагірного Карабаху покинула свої будинки. Все через відновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном.
Через азербайджанські обстріли столиця самопроголошеного Нагірного Карабаху Степанакерт перетворилася на місто-привид. Про це розповів омбудсмен з прав людини невизнаної республіки Артак Бегларян, повідомляє DW.
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Згідно з нашими попередніми підрахунками, близько 50% населення Карабаху, з них 90% жінок та дітей, близько 70 – 75 тисяч осіб були вимушені покинути свій дім,
– підкреслив Бегляран.
На вулицях міста є чимало бомб, які не здетонували.
Що відомо про постраждалих у Нагірному Карабасі
За даними видання, від початку поновлення бойових дій загинули майже 290 людей. Серед них 47 мирних жителів. Крім того, про втрати серед військових та цивільних заявляли і Азербайджан, і Вірменія.
Додамо, що раніше Єреван повідомив про загибель 28 своїх військовослужбовців. Наймолодший із загиблих народився у 2002 році.