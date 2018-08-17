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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Майже 30 артснарядів часів Другої світової війни підняли з дна річки на Сумщині

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На Сумщині ліквідували 27 артилерійських снарядів
На Сумщині ліквідували 27 артилерійських снарядів / Фото з відкритих джерел

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України знешкодили 27 артилерійських снарядів, що лежали на дні річки Сейм, на відстані 2 кілометрів до житлових будинків.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

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Зазначається, що до Служби порятунку "101" надійшла інформація від голови Присеймівської сільської ради про виявлення на дні річки Сейм у значній кількості предметів, схожих на боєприпаси. Небезпечна знахідка знаходилась в 2 кілометрах від житлових будинків села Озаричі.

На місце знахідки прибула піротехнічна група ДСНС з міста Ромни, яка за допомогою водолазного спорядження обстежила дно водойми. Фахівці підняли на берег 27 великокаліберних артилерійських снарядів калібру 122 міліметри. 

Боєприпаси доправили до місця ліквідації, де всі 27 снарядів було ліквідовано методом підриву на безпечній відстані.

Для запобігання нещасним випадкам у таких ситуаціях необхідно бути вкрай обережними, у жодному разі знахідку не можна чіпати. Про можливу небезпеку треба повідомити оточення і негайно поінформувати оперативні служби за телефонами "101" та "102",
– закликали громадян рятувальники.

У ДСНС повідомили, що це вже не перший випадок виявлення у водоймах не лише поодиноких боєприпасів, а й цілих арсеналів вибухонебезпечних предметів.

Теги: Новини України ДСНС Суми Зброя
Джерело: 24 Канал
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