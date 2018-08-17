Почти 30 артснарядов времен Второй мировой войны подняли со дна реки на Сумщине
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обезвредили 27 артиллерийских снарядов, которые лежали на дне реки Сейм, на расстоянии 2 километров до жилых домов.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Отмечается, что в Службу спасения "101" поступила информация от председателя Присеймовского сельского совета об обнаружении на дне реки Сейм в значительном количестве предметов, похожих на боеприпасы. Опасная находка находилась в 2 километрах от жилых домов села Озаричи.
На место находки прибыла пиротехническая группа ГСЧС из города Ромны, которая с помощью водолазного снаряжения обследовала дно водоема. Специалисты подняли на берег 27 крупнокалиберных артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.
Боеприпасы доставили к месту ликвидации, где все 27 снарядов были ликвидированы методом подрыва на безопасном расстоянии.
Для предотвращения несчастных случаев в таких ситуациях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае находку нельзя трогать. О возможной опасности надо сообщить окружению и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонам "101" и "102",
– призвали граждан спасатели.
В ГСЧС сообщили, что это уже не первый случай обнаружения в водоемах не только отдельных боеприпасов, но и целых арсеналов взрывоопасных предметов.