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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Почти 30 артснарядов времен Второй мировой войны подняли со дна реки на Сумщине

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На Сумщине ликвидировали 27 артиллерийских снарядов
На Сумщине ликвидировали 27 артиллерийских снарядов / Фото из открытых источников

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обезвредили 27 артиллерийских снарядов, которые лежали на дне реки Сейм, на расстоянии 2 километров до жилых домов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что в Службу спасения "101" поступила информация от председателя Присеймовского сельского совета об обнаружении на дне реки Сейм в значительном количестве предметов, похожих на боеприпасы. Опасная находка находилась в 2 километрах от жилых домов села Озаричи.

На место находки прибыла пиротехническая группа ГСЧС из города Ромны, которая с помощью водолазного снаряжения обследовала дно водоема. Специалисты подняли на берег 27 крупнокалиберных артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

Боеприпасы доставили к месту ликвидации, где все 27 снарядов были ликвидированы методом подрыва на безопасном расстоянии.

Для предотвращения несчастных случаев в таких ситуациях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае находку нельзя трогать. О возможной опасности надо сообщить окружению и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонам "101" и "102",
– призвали граждан спасатели.

В ГСЧС сообщили, что это уже не первый случай обнаружения в водоемах не только отдельных боеприпасов, но и целых арсеналов взрывоопасных предметов.

Теги: Новости Украины ГСЧС Сумы Оружие
Источник: 24 Канал
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