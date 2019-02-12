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      "Майже ідеальний злочин": як Ахметов організував собі мільярдні прибутки з кишень українців

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      Рінат Ахметов контролює 99% поставок електроенергії в Україні
      Рінат Ахметов контролює 99% поставок електроенергії в Україні / oligarh.media

      Рінат Ахметов дорого продає виготовлену своїми компаніями електроенергію державному "Енергоринку". І у нього ж її купує – тільки дешево та на експорт. Таким чином він не лише отримав 10 мільярдів гривень надприбутків від схеми "Роттердам+", а й 1,3 мільярда гривень субсидій з грошей споживачів – звичайних громадян України.

      Про це у своєму відеоблозі "Енергетична стратегія" розповіла Вікторія Войціцька.

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      Вона виділила три головні схеми, за допомогою яких збагачується Рінат Ахметов.

      Схема перша: Гра на "Роттердам+".

      1. Група компаній ДТЕК (найчастіше розшифровують як "Донбасская топливно-энергетическая компания") видобуває вугілля на своїх шахтах.
      2. Це вугілля за ціною згідно з формулою "Роттердам+" заходить на станції теплової генерації.
      3. Там його спалюють і виробляють електроенергію.
      4. Та, у свою чергу, продається ДП "Енергоринок" споживачам – звісно, накруткою "Роттердам+".

      Схема друга: Майже ідеальний злочин.

      1. ДТЕК купує в "Енергоринку" електроенергію для експорту, але значно дешевше, ніж продавав – чи не на 25%.
      2. Різниця, яка виникає у держпідприємства на цій операції, розкидається на всіх інших споживачів – тобто на українців.

      Схема третя: В Угорщину – через Швейцарію.

      1. ДТЕК продає експортну електроенергію по заниженій ціні на свого швейцарського трейдера.
      2. Швейцарський трейдер продає її реальному покупцю в Угорщину.

      Як підсумувала Войціцька, ця схема була вигадана для ухилення від податків ДТЕК й виведення валюти з України. І за тією ж схемою зі Швейцарії ДТЕК "ввозить" в Україну вугілля зі своїх російських шахт за ціною "Роттердам+".

      Відео повного випуску блогу Вікторії Войціцької "Енергетична стратегія" за 12 лютого 2019:

       

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      Теги: Новини України Відеоблоги Рінат Ахметов Гроші Бізнес Електроенергія Експорт
      Джерело: 24 канал
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