"Майже ідеальний злочин": як Ахметов організував собі мільярдні прибутки з кишень українців
Рінат Ахметов дорого продає виготовлену своїми компаніями електроенергію державному "Енергоринку". І у нього ж її купує – тільки дешево та на експорт. Таким чином він не лише отримав 10 мільярдів гривень надприбутків від схеми "Роттердам+", а й 1,3 мільярда гривень субсидій з грошей споживачів – звичайних громадян України.
Про це у своєму відеоблозі "Енергетична стратегія" розповіла Вікторія Войціцька.
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Вона виділила три головні схеми, за допомогою яких збагачується Рінат Ахметов.
Схема перша: Гра на "Роттердам+".
- Група компаній ДТЕК (найчастіше розшифровують як "Донбасская топливно-энергетическая компания") видобуває вугілля на своїх шахтах.
- Це вугілля за ціною згідно з формулою "Роттердам+" заходить на станції теплової генерації.
- Там його спалюють і виробляють електроенергію.
- Та, у свою чергу, продається ДП "Енергоринок" споживачам – звісно, накруткою "Роттердам+".
Схема друга: Майже ідеальний злочин.
- ДТЕК купує в "Енергоринку" електроенергію для експорту, але значно дешевше, ніж продавав – чи не на 25%.
- Різниця, яка виникає у держпідприємства на цій операції, розкидається на всіх інших споживачів – тобто на українців.
Схема третя: В Угорщину – через Швейцарію.
- ДТЕК продає експортну електроенергію по заниженій ціні на свого швейцарського трейдера.
- Швейцарський трейдер продає її реальному покупцю в Угорщину.
Як підсумувала Войціцька, ця схема була вигадана для ухилення від податків ДТЕК й виведення валюти з України. І за тією ж схемою зі Швейцарії ДТЕК "ввозить" в Україну вугілля зі своїх російських шахт за ціною "Роттердам+".
Відео повного випуску блогу Вікторії Войціцької "Енергетична стратегія" за 12 лютого 2019: