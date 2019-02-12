"Майже ідеальний злочин": як Ахметов організував собі мільярдні прибутки з кишень українців

Рінат Ахметов дорого продає виготовлену своїми компаніями електроенергію державному "Енергоринку". І у нього ж її купує – тільки дешево та на експорт. Таким чином він не лише отримав 10 мільярдів гривень надприбутків від схеми "Роттердам+", а й 1,3 мільярда гривень субсидій з грошей споживачів – звичайних громадян України.

Про це у своєму відеоблозі "Енергетична стратегія" розповіла Вікторія Войціцька. Дивіться також: Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою Вона виділила три головні схеми, за допомогою яких збагачується Рінат Ахметов. Схема перша: Гра на "Роттердам+". Група компаній ДТЕК (найчастіше розшифровують як "Донбасская топливно-энергетическая компания") видобуває вугілля на своїх шахтах. Це вугілля за ціною згідно з формулою "Роттердам+" заходить на станції теплової генерації. Там його спалюють і виробляють електроенергію. Та, у свою чергу, продається ДП "Енергоринок" споживачам – звісно, накруткою "Роттердам+". Схема друга: Майже ідеальний злочин. ДТЕК купує в "Енергоринку" електроенергію для експорту, але значно дешевше, ніж продавав – чи не на 25%. Різниця, яка виникає у держпідприємства на цій операції, розкидається на всіх інших споживачів – тобто на українців. Схема третя: В Угорщину – через Швейцарію. ДТЕК продає експортну електроенергію по заниженій ціні на свого швейцарського трейдера. Швейцарський трейдер продає її реальному покупцю в Угорщину. Як підсумувала Войціцька, ця схема була вигадана для ухилення від податків ДТЕК й виведення валюти з України. І за тією ж схемою зі Швейцарії ДТЕК "ввозить" в Україну вугілля зі своїх російських шахт за ціною "Роттердам+". Відео повного випуску блогу Вікторії Войціцької "Енергетична стратегія" за 12 лютого 2019: