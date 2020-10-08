Скандальний екснардеп Михайло Добкін жорстко образив учасників Майдану. Він заявив, начебто вони знають, що їх обдурили, але бояться визнати це. А ще він наголосив, що поважає Путіна.

Про це Добкін сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону. Це вже не перше висловлювання колишнього нардепа ситуацію в країні та війну на Донбасі.

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Я бачу, що ті, хто активну участь брав у Майдані на стороні Майдану і у 2004 році, і у 2014 році, – це страх самому собі зізнатися, що "Я мудак, я не так вчинив. Я був козел і повний ідіот, мене обдурили. Я йшов за течією",

– переконливо вважає Добкін.

Мало того, на його думку, 2 Майдани в Україні – штучні й означають "технології" та "зло". Як він зазнчив, "це те, що нас відкинуло на багато років назад". І наголосив, що "не бачить ніякої нації". І це все намагаються "прикрити" демократією та свободою.

"Це все штучні наративи, які нам намагаються прищепити. Я не бачу "гідності", я не бачу гідності у людей", – сказав він.

Поважає Путіна

Якщо вам і цих висловлювань мало, то Добкін також заявив про свою глибоку повагу до російського президента Володимира Путіна, який розв'язав війну на Донбасі. На питання компліментарного Гордона: "А Путіна ти поважаєш?", Добкін відповів:

"Звичайно поважаю! Я поважаю Путіна поза Україною. Він найсильніший лідер, який Росію з колін підняв до стану, коли з нею почали рахуватися".

Хто такий Михайло Добкін