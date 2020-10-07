Екснардеп та колишній кандидат у мери Харкова Михайло Добкін похвалив президента Росії Володимира Путіна. Також політик досі сумнівається, чи справді РФ відібрала українські території.

Добкін зазначив, що поважає Путіна. Про це політик заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Я поважаю Путіна поза Україною. Він найсильніший лідер, який Росію з колін підняв до стану, коли з нею почали рахуватися,

– наголосив Добкін.

На запитання, чи поважає Добкін Путіна як громадянин України, політик ухилився від відповіді. Добкін переконував, що наша національна трагедія полягає у намаганні висловлювати або питати ставлення до чужих для країни політиків. Також екснардеп сумнівається, чи Росія відібрала українські території.

"Відібрати можна, коли людина щось захищає... Хто віддав життя за Крим", – стверджував Добкін.

Крім того, екснардеп сказав, що також поважає президента Білорусі Олександра Лукашенка. Однак, за його словами, 26 років на посаді – це перебір.

Хто такий Михайло Добкін? Добкін був народним депутатом України з 2002 по 2019 рік. Був членом "Партії регіонів". У 2006 році його обрали міським головою Харкова. На цю посаду балотувався і в 2020 році. Однак зняв свою кандидатуру на користь давнього товариша та чинного мера Геннадія Кернеса. Добкін відомий своїми скандальними висловлюваннями. Добкін був народним депутатом України з 2002 по 2019 рік. Був членом "Партії регіонів". У 2006 році його обрали міським головою Харкова. На цю посаду балотувався і в 2020 році. Однак зняв свою кандидатуру на користь давнього товариша та чинного мера Геннадія Кернеса. Добкін відомий своїми скандальними висловлюваннями.

Скандальні заяви Добкіна