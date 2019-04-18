Медіавідкритість Порошенка закономірна, було б дивно, якби її не було, – Казарін

Чинний президент України Петро Порошенко хоче переобратися на другий термін і те, що він почав активно з'являтися на телеефірах – це нормально.

Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Павло Казарін.

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За його словами, будь-який політик, який йде на другий термін, завжди повинен продемонструвати своєму виборцю вміння еволюціонувати.

Кандидат має показати, що буде кращою версією себе, що він може зробити, проаналізувати свої помилки. Зробити висновки з особистих кадрових невдалих призначень,

– додав журналіст.

"Політик, який хоче переобратися і не є лідером гонки, має внутрішнє бажання показати вміння еволюціонувати. Медіавідкритість Петра Порошенка закономірна, було б дивно, якби її не було", – підсумував журналіст.

Петро Порошенко посперечався з Володимиром Зеленським у прямому ефірі програми "Право на владу" на 1+1. Чинний президент був присутній у студії, а його опонент говорив по телефону з Парижа, де 12 квітня мав зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Політики почали сперечатися між собою через дебати , постійно перебиваючи один одного. Порошенко нагадав, що чекає Зеленського на дебатах 14 квітня о 14 годині. У відповідь на це лідер "95 Кварталу" заявив, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський", і кинув слухавку.



Все, що потрібно знати про другий тур виборів президента України

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 17 квітня 2019 року: