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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Медіавідкритість Порошенка закономірна, було б дивно, якби її не було, – Казарін

      38 Читать новость на русском
      Президент України Петро Порошенко
      Президент України Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Чинний президент України Петро Порошенко хоче переобратися на другий термін і те, що він почав активно з'являтися на телеефірах – це нормально.

      Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Павло Казарін.

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      За його словами, будь-який політик, який йде на другий термін, завжди повинен продемонструвати своєму виборцю вміння еволюціонувати.

      Кандидат має показати, що буде кращою версією себе, що він може зробити, проаналізувати свої помилки. Зробити висновки з особистих кадрових невдалих призначень,
      – додав журналіст.

      "Політик, який хоче переобратися і не є лідером гонки, має внутрішнє бажання показати вміння еволюціонувати. Медіавідкритість Петра Порошенка закономірна, було б дивно, якби її не було", – підсумував журналіст.

      Петро Порошенко посперечався з Володимиром Зеленським у прямому ефірі програми "Право на владу" на 1+1. Чинний президент був присутній у студії, а його опонент говорив по телефону з Парижа, де 12 квітня мав зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. 

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      Політики почали сперечатися між собою через дебати, постійно перебиваючи один одного. Порошенко нагадав, що чекає Зеленського на дебатах 14 квітня о 14 годині. У відповідь на це лідер "95 Кварталу" заявив, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський", і кинув слухавку.

       

       

      другий тур вибори порошенко зеленський
      Все, що потрібно знати про другий тур виборів президента України

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 17 квітня 2019 року:

      blog_ava
      Чому болить у плечах: основні причини
      17 квітня
      3077
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Новини України ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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