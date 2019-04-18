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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Медиаоткрытость Порошенко закономерна, было бы странно, если бы ее не было, – Казарин

      12 Читати новину українською
      Президент Украины Петр Порошенко
      Президент Украины Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Действующий президент Украины Петр Порошенко хочет переизбраться на второй срок, и то, что он начал активно появляться на телеэфирах, – это нормально.

      Об этом в эфире 24 канала сказал журналист Павел Казарин.

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      По его словам, любой политик, который идет на второй срок, всегда должен продемонстрировать своему избирателю умение эволюционировать.

      Кандидат должен показать, что будет лучшей версией себя, что он может сделать, проанализировать свои ошибки. Сделать выводы из личных неудачных кадровых назначений,
      – добавил журналист.

      "Политик, который хочет переизбраться и не является лидером гонки, имеет внутреннее желание показать умение эволюционировать. Медиаоткрытость Петра Порошенко закономерна, было бы странно, если бы ее не было", – подытожил журналист.

      Петр Порошенко поспорил с Владимиром Зеленским в прямом эфире программы "Право на власть" на 1+1. Действующий президент присутствовал в студии, а его оппонент говорил по телефону из Парижа, где 12 апреля встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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      Политики начали спорить между собой из-за дебатов, постоянно перебивая друг друга. Порошенко напомнил, что ждет Зеленского на дебатах 14 апреля в 14 часов. В ответ на это лидер "95 Квартала" заявил, что "с радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский", и бросил трубку.

       

       

      другий тур вибори порошенко зеленський

      Все, что нужно знать о втором туре выборов президента Украины

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 17 апреля 2019 года:

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      17 апреля
      26464
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Новости Украины СМИ
      Источник: 24 канал
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