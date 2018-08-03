Медична реформа в Україні вражає результатами, – Гройсман

Завдяки запуску та реалізації кампанії з обрання громадянами України сімейного лікаря медики суттєво збільшили свій дохід. Принцип "гроші приходять за пацієнтом" запрацював і показав перші позитивні результати.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Він відзвітував про роботу уряду за першу половину 2018 року, зокрема, про боротьбу з контрабандою та успіхи медреформи. особливу увагу звернув на зростання оплати праці лікарів.

"Одеська область: сімейний лікар КНП "Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги" уклав декларації з 1795 пацієнтами. В червні її зарплата була трохи менше за шість тисяч гривень, а в липні – понад 16 тисяч гривень",

– заявив Гройсман.

І таке зростання зарплат медиків, на думку керівника уряду, відбувається в усіх регіонах країни. До того ж, заробітна платня зросла не тільки у лікарів, а й у медсестер. Наприклад, медсестра у райцентрі Івано-Франківської області у червні отримувала 3876 гривень, а в липні – 6316 гривень.

Тож за короткий проміжок часу дохід українських медиків та медичних працівників зріс щонайменше удвічі.

Нагадаємо, у квітні почався перший етап медичної реформи, всі українці мають підписати декларацію з сімейним лікарем. А виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зібрала усі дописи про найпоширеніші медичні міфи, поради щодо здорових звичок та корисні "лайфхаки" у зручному форматі.

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