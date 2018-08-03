12:56
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Медична реформа в Україні вражає результатами, – Гройсман

186 Читать новость на русском
Медична реформа в Україні вражає результатами
Медична реформа в Україні вражає результатами / Фото з відкритих джерел

Завдяки запуску та реалізації кампанії з обрання громадянами України сімейного лікаря медики суттєво збільшили свій дохід. Принцип "гроші приходять за пацієнтом" запрацював і показав перші позитивні результати.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Читайте також: "Поліклініка без черг": скільки пацієнтів уже скористалися системою

Він відзвітував про роботу уряду за першу половину 2018 року, зокрема, про боротьбу з контрабандою та успіхи медреформи. особливу увагу звернув на зростання оплати праці лікарів. 

"Одеська область: сімейний лікар КНП "Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги" уклав декларації з 1795 пацієнтами. В червні її зарплата була трохи менше за шість тисяч гривень, а в липні – понад 16 тисяч гривень",
– заявив Гройсман.

І таке зростання зарплат медиків, на думку керівника уряду, відбувається в усіх регіонах країни. До того ж, заробітна платня зросла не тільки у лікарів, а й у медсестер. Наприклад, медсестра у райцентрі Івано-Франківської області у червні отримувала 3876 гривень, а в липні – 6316 гривень. 

Тож за короткий проміжок часу дохід українських медиків та медичних працівників зріс щонайменше удвічі.

Нагадаємо, у квітні почався перший етап медичної реформи, всі українці мають підписати декларацію з сімейним лікарем. А виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зібрала усі дописи про найпоширеніші медичні міфи, поради щодо здорових звичок та корисні "лайфхаки" у зручному форматі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Новини України Здоров'я Володимир Гройсман Медична реформа Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ризики Томосу
сьогодні, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
сьогодні, 08:40 Волонтери розповіли, як працюють російські системи по виявленню снайперів
Повернись живим
Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
2 серпня, 22:01 Євросоюз визнає Україну "безпечною третьою країною", але чи так це насправді?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за популярні бренди
2 серпня, 21:03 ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за популярні бренди
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
2 серпня, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
У Луцьку так і не проголосували за відставку голови облради
 25 січня 2014 , 19:43
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Фанати "Селтіка" навчилися вигукувати складне прізвище захисника українського походження
 21 липня 2016 , 13:10
Шевченко прокоментував можливий виклик сенсації "Динамо" у збірну України
 12 лютого 2017 , 09:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук