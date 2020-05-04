Медики досі не отримали обіцяні гроші: у КМДА назвали причину

Про недоплати медикам та послаблення карантину у містах – у програмі "Після всього" розповіли заступник директора департаменту охорони здоров'я міськради Києва Дмитро Куцопал, медик швидкої допомоги Богдан Венник, лікарка Ольга Кобевко, мер Івано-Франківська Руслан Марцинків, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич та мер Львова Андрій Садовий.

Детальніше – читайте та дивіться у програмі "Після всього" на 24 каналі.

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Через низьку заробітну плату під час пандемії COVID-19 протестують медики по всій Україні. Зокрема, невдоволення висловили і працівники Київської міської клінічної лікарні №8. Заступник директора департаменту охорони здоров'я міськради Києва Дмитро Куцопал в ефірі 24 каналу пояснив, що вимагати кошти люди повинні саме у Національної служби здоров'я України, а не у міськради Києва.

"За березень було зібрано інформацію і коштом місцевого бюджету виплачено працівникам доплати. З 1 квітня вони розпочали своє фінансування з Національної служби здоров'я України. Люди просто плутають. Вони думають, що їх повністю фінансує мер Кличко, хоча він здійснює лише доплати, які обіцяв", – сказав Куцопал.



Протест працівників Київської міської клінічної лікарні №8 / Фото фб-сторінка "Життя Мінського масиву"

Він додав, що доплати, які обіцяв мер Києва, дійдуть на рахунки закладів вже згодом. Збір інформації для цього вже завершили. За словами Куцопала, Національна служба здоров'я України платить лише за пролікований випадок.

Їх (пролікованих випадків – 24 канал) у цьому місяці було набагато менше через карантин. Тому заклад отримав менше коштів, а люди обурені,

– наголосив Куцопал.

Як ствердив він, 300% за квітень, які передбачені відповідною постановою, повинні сплачуватись коштом держави та Національної служби здоров'я України. "Повинні бути розроблені відповідні пакети, заклад подасть заявку і служба повертатиме кошти. Наразі це не розроблено і цих пакетів ще немає", – розповів Дмитро Куцопал.

За його словами, платити заробітну плату з місцевого бюджету немає можливості.

Що відомо про доплати, які обіцяв Кличко? Мер столиці Віталій Кличко заявляв, що на доплати столичним медикам виділили 894 мільйони гривень. Доплату мали отримати лікарі інфекційних відділень у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень. Кличко наголошував, що медикам швидкої допомоги також доплачуватимуть.

Про допити мера Івано-Франківська

Проти міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа розпочали кримінальне провадження за дозвіл працювати місцевим ринкам під час карантину. Сам Марцінків своєї вини в цьому не бачить.



Руслан Марцінків / Фото galychyna.if.ua

1 травня він вже був на допиті як свідок, оскільки підозру мерові ще не оголошували. Зараз триває розслідування.

Більше про кримінальне провадження проти мера Івано-Франківська – читайте тут

Про послаблення карантину в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що на Миколаївщині є рішення обласної комісії ТЕБ і НС щодо закриття ринків. Міська влада своїми законодавчими актами чи актами місцевого самоврядування не може зупиняти її рішення.



Олександр Сєнкевич / Фото podrobnosti.mk.ua/

Сєнкевич наголосив, що у Миколаєві вирішили дочекатися офіційного послаблення карантинних заходів 11 травня. Це прокомунікували з містянами.

Про послаблення карантину у Миколаєві – читайте більше

Про пом'якшення карантину у Львові

З 11 травня в Україні пом'якшать карантинні заходи. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що він задоволений таким рішенням уряду і вже разом з бізнесом розробляють чіткий регламент щодо цього.



Андрій Садовий / Фото 24 канал

Садовий розповів, що Львів бере приклад в Європейського Союзу і своїми рішеннями ділиться з урядом України.

Садовий розповів про послаблення карантину у Львові – читайте більше

Про скандал із зарплатами медиків

Медик швидкої допомоги Івано-Франківська Богдан Венник розповів, що за квітень він та колеги отримали зарплату, але вона була меншою, ніж за березень, адже їм не нарахували 20% за особливі умови праці.



Протест медиків / Фото скриншот з відео 24 каналу

За його словами, вони надсилали офіційні запити керівництву, аби воно надало їм роз'яснення хто, коли і в якому об'ємі отримає надбавки.

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