На бачу ніякої вини, – мер Івано-Франківська про кримінальну справу через відкриття ринків

Мери кількох міст, не чекаючи на офіційне послаблення карантину, самостійно оголосили про зняття частини обмежень. Проти міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа навіть розпочали кримінальне провадження за дозвіл працювати місцевим ринкам.

Сам мер Івано-Франківська своє вини в цьому не бачить. Таку думку він висловив в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

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За його словами, він обстоював права підприємців, тому дозволив їм працювати, бо офіційного документа не було.

Я дав свідчення, що не бачу ніякої своєї вини, тому що на той момент ніякого розпорядження не було. Я обстоював інтереси своєї громади. Після цього на мене відкрили кримінальну справу,

– розповів Марцінків.

Він додав, що 1 травня був на допиті як свідок, оскільки підозру мерові ще не оголошували. Зараз триває розслідування.

Довідка. Це не перша кримінальна справа проти мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. 22 квітня через його висловлювання про примусове виселення ромів відкрили кримінальне провадження.

Крім того, проти міського голови Черкас також розпочали кримінальне провадження щодо самовільного послаблення карантину в місті. Руслан Марцінків повністю підтримує його позицію.

Органам місцевого самоврядування потрібно давати приймати рішення, оскільки на місцях краще видно, де потрібно послаблювати, а де посилювати карантин. Тому що кожен регіон має свої особливості, є різні тенденції й кількість хворих на коронавірус теж відрізняється,

– зазначив Марцінків.

Він наголосив, що хотілося, щоби до місцевої влади дослуховувалися в прийнятті правильних управлінських рішень.

"Хочеться діалогу й щоби центральна влада не розглядала нас як політичних опонентів, а як партнерів для реалізації їхньої політики. Сьогодні ми цього не відчуваємо", – підсумував Марцінків.

Що відомо про скандал з мером Черкас?З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.



Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження.Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.



Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.

До того ж, як він зазначив, в Івано-Франківську зменшується кількість пацієнтів, хворих на коронавірус, які звертаються до медзакладів по допомогу. Хоча станом на 4 квітня в області зафіксували 984 випадки коронавірусу.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу