22:10
4 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      На бачу ніякої вини, – мер Івано-Франківська про кримінальну справу через відкриття ринків

      -
      Руслан Марцінків
      Руслан Марцінків / slovoidilo.ua

      Мери кількох міст, не чекаючи на офіційне послаблення карантину, самостійно оголосили про зняття частини обмежень. Проти міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа навіть розпочали кримінальне провадження за дозвіл працювати місцевим ринкам.

      Сам мер Івано-Франківська своє вини в цьому не бачить. Таку думку він висловив в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

      Зверніть увагу Карантин – один для всіх: мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас

      За його словами, він обстоював права підприємців, тому дозволив їм працювати, бо офіційного документа не було.

      Я дав свідчення, що не бачу ніякої своєї вини, тому що на той момент ніякого розпорядження не було. Я обстоював інтереси своєї громади. Після цього на мене відкрили кримінальну справу,
      – розповів Марцінків.

      Він додав, що 1 травня був на допиті як свідок, оскільки підозру мерові ще не оголошували. Зараз триває розслідування.

      Довідка. Це не перша кримінальна справа проти мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. 22 квітня через його висловлювання про примусове виселення ромів відкрили кримінальне провадження. 

      Крім того, проти міського голови Черкас також розпочали кримінальне провадження щодо самовільного послаблення карантину в місті. Руслан Марцінків повністю підтримує його позицію.

      Органам місцевого самоврядування потрібно давати приймати рішення, оскільки на місцях краще видно, де потрібно послаблювати, а де посилювати карантин. Тому що кожен регіон має свої особливості, є різні тенденції й кількість хворих на коронавірус теж відрізняється,
      – зазначив Марцінків.

      Він наголосив, що хотілося, щоби до місцевої влади дослуховувалися в прийнятті правильних управлінських рішень.

      "Хочеться діалогу й щоби центральна влада не розглядала нас як політичних опонентів, а як партнерів для реалізації їхньої політики. Сьогодні ми цього не відчуваємо", – підсумував Марцінків.

      Що відомо про скандал з мером Черкас?З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.

      Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження.Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.

      Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.

      До того ж, як він зазначив, в Івано-Франківську зменшується кількість пацієнтів, хворих на коронавірус, які звертаються до медзакладів по допомогу. Хоча станом на 4 квітня в області зафіксували 984 випадки коронавірусу.

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Порушення карантину в Черкасах Новини Черкас Новини Івано-Франківська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Європа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?
      сьогодні , 22:00 Європа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?
      Павло Ковтонюк
      Новини про коронавірус 4 травня: карантин продовжили – усі подробиці
      сьогодні , 21:35 Новини про коронавірус 4 травня: карантин продовжили – усі подробиці
      Соломія Ніколайчук