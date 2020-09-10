Український олігарх, нардеп та кум російського президента Віктор Медведчук володіє землею на узбережжі Чорного моря в Болгарії. Вартість земельних участків складає майже 20 мільйонів євро.

Про це пише Bihus.info з посиланням на болгарські реєстри. Як зазначають розслідувачі, для купівлі закордонної нерухомості в Болгарії у Медведчука заснували 5 фірм. В їхній капітал загалом влили близько 37 мільйонів лев, а це майже 19 мільйонів євро.

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Так, 5 болгарських компаній родини українського олігарха Віктора Медведчука володіють землею на узбережжі Чорного моря в Болгарії.

Де розташовані ласі ділянки землі:

Муніципалітет Несебир;

Муніципалітет Поморіє;

Муніципалітет Царево.

Це все – популярні курортні регіони в Бургаській області Болгарії. Частина землі призначена під вілли та курортно-рекреаційні будівлі, ще частина – під сільське господарство.



Ділянки родини Медведчука в Поморіє, село Ахелой, Болгарія / Зображення Bihus.info



Ділянка родини Медведчука в Царево, селі Лозенець, Болгарія / Зображення Bihus.info

Які компанії володіють землею:

"Перфект Ленд Пропертіз",

"Анаптіксіс Девелопмент",

"Ескафеас Констракшнс",

"Хр. Атанасіо Констракшнз та Девелопментс",

"Політімі Джіай Пропертіз".

Усі вони створені для купівлі-продажу, будівництва і здачі в оренду нерухомості.

Майже 23 гектари на болгарському узбережжі компанії з орбіти Медведчука скупили у 2007 році. Тобто трапилося це через 2 роки після того, як він залишив посаду глави Адміністрації президента при Леоніді Кучмі.

У 2007-му році Медведчук саме був членом Вищої ради юстиції – важливого органа в українській судовій системі, який має вплив на кар’єру суддів.

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