Під час серпневої поїздки Віктора Медведчука в Крим його супроводжували троє працівників української поліції. Це співробітники київського Управління поліції охорони з фізичної безпеки

Офіційно ці троє поліцейських за кілька днів до поїздки нібито пішли у відпустку, пише видання "Слідство.Інфо". Інформацію отримали від кількох джерел у Службі безпеки України й Державній прикордонній службі України.

До слова Медведчук у Криму: у МВС прокоментували можливий супровід політика співробітниками ДСО

Правоохоронцями, які супроводжували кума Путіна, були Сергій Засенко, Владислав Галішин і Григорій Чалий. Останні двоє їхали в Крим в автомобілі Медведчука, а Засенко перетнув адмінмежу ще за 3 дні до поїздки проросійського політика.

Крім того, Владислав Галішин і Григорій Чалий працюють помічниками Віктора Медведчука на громадських засадах. Інформація про це вказана на сайті Верховної Ради.

У вересні, коли Медведчук повернувся до Києва, Сергій Засенко відповів на телефонний дзвінок. "Я не буду на ваші провокативні питання відповідати, ви щось плутаєте", – сказав поліцейський і завершив розмову.

Наразі правоохоронці перевіряють версію, що керівництво поліцейських підробило їхні рапорти про відпустки заднім числом, коли інформація про поїздку Медведчука до Криму набула розголосу.

Департамент поліції охорони у відповідь на інформаційний запит повідомив, що зараз проводиться службове розслідування щодо ймовірної поїздки поліцейських Засенка, Галішина й Чалого разом із Медведчуком до окупованого Криму.

Водночас там уточнили, що наразі співробітники Національної поліції можуть вільно їздити на окуповані території, оскільки ніяких заборон чи обмежень не існує.

Коротко про поїздку Медведчука в Крим: