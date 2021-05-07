В останній сесійний день перед травневими святами партія ОПЗЖ, яка є оплотом кремлівської ідеології в Україні, провела флешмоб біля трибуни Верховної Ради. Він називався "Безсмертний полк" та повністю наслідував московський наратив.

Читайте також СБУ провела гучні обшуки в Коломойського: за які схеми поплатився олігарх

Медведчук не прийшов на флешмоб

Депутати від ОПЗЖ тримали портрети своїх загиблих родичів та радянських військових командирів. У соцмережах одразу з'явились меми, де в руках Іллі Киви є портрет Альберта Ейнштейна. У такий спосіб користувачі жартували над його спробою захистити дисертацію.

Якщо уважно подивитися на трибуну, то там були майже всі лідери ОПЗЖ – Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Юрій Бойко. Однак там не вистачало головної дійові особи – Віктора Медведчука. Він чомусь проігнорував флешмоб "Безсмертний полк" своїх однопартійців.



ОПЗЖ провела біля трибуни Верховної Ради / Скриншот з відео

Можливо, причина в тому, що радянська влада засудила його батька за співпрацю з нацистською адміністрацією під час окупації України та відправила на заслання в Красноярський край, де й народився сам Медведчук. Ця історія є родинним секретом Медведчуків, які протягом багатьох років він тримав за сімома печатками.

Кар'єра Медведчука в радянські часи

Стрімка кар'єра Медведчука в радянські часи виглядала дуже дивно, адже він фактично був сином ворога народу, а натомість став дуже довіреною особою для тодішньої влади. Уже після здобуття Україною незалежності темою для багатьох спекуляцій стало те, що Медведчук був завербований КДБ.

На "записах Мельниченка" з кабінету другого президента України Леоніда Кучми начебто навіть є епізод, де нібито обговорюють оперативний псевдонім Медведчука – Соколовський. Сам політик завжди це спростовував.

Історія батька Медведчука стала надбанням гласності в часи президента Кучми в книзі "Нарцис" колишнього депутата кількох скликань Дмитра Чобота, і Медведчук одразу почав з ним судитися, вдаючись до маніпуляцій.

Для того, щоб не подавати позов за місцем реєстрації видавництва у місті Броди, створили його клон в юрисдикції Печерського суду Києва, де Медведчук доблесно й "переміг". Щоправда, згодом Чобіт взяв реванш у Верховному суді.

До теми Двобій влади з Ахметовим: в Офісу Президента увірвався терпець

Крім того, коли Володимир Путін вже породичався з Медведчуком, він казав, що той є ледь не українським націоналістом.

"Я вважаю, що Віктор Медведчук – український націоналіст. Йому не подобається таке визначення, він вважає себе патріотом України, але не секрет, що його батько був активним діячем ОУН, був засуджений радянським судом, сидів у в'язниці й був відправлений на заслання, де Медведчук в Красноярському краї й народився", – заявляв Путін.



Володимир Путін та Віктор Медведчук / Фото Getty Images

Деталі з біографії батька Медведчука

Детальне дослідження біографії батька Медведчука провела російська служба "Радіо Свобода", яка з'ясувала причини засудження Володимира Медведчука в 1944 році на 8 років позбавлення волі. Це дозволило вже Віктору Медведчуку вступити до Вищої школи міліції в 1971 році.

За даними "Радіо Свобода", 23 лютого 1944 року старший слідчий відділу контррозвідки "Смерш" капітан Васильченко прийшов з обшуком до 26-річного жителя села Корнин Житомирського району Володимира Медведчука. Про це затримання він особисто клопотав напередодні у свого начальника, наголошуючи, що "злочинна діяльність Медведчука вимагає всебічної перевірки та розслідування", а тому цю людину варто взяти під варту "для з'ясування".

Згодом Володимиру Медведчуку інкримінували 3 статті:

збройне повстання;

антирадянська пропаганда та агітація;

участь у контрреволюційній організації.

Читайте також Перші жертви деолігархізації: Медведчук та Коломойський покидають клуб олігархів

Чи був він причетний до відправлення людей в Німеччину

Вже у липні 1941 року Корнин окупували німці. Згідно з протоколами допитів, у березні 1942 року Медведчук вже працював на посаді статистика земельного відділу, але восени того ж року його призначили рахівником у фінансовий відділ. За його словами, він пропрацював в цьому місці до 5 листопада 1943 року, поки Корнин не покинув німецькі війська.

Сам Медведчук стверджував, що не співпрацював з трудовим відділом, які формували списки 1 700 остарбайтерів, яких примусово вивезли з Корнина.

Довідка. Остарбайтери – цивільні робітники, яких вивозили на примусові роботи з окупованих територій Радянського Союзу, які до 1939 року були у складі СРСР.

Однак інший підозрюваний у цій справі – Валентин Превар, який керував трудовим відділом, повідомляв, що Медведчук хоч лише на 2 тижні, але таки був одним з його писарів.

Залученість до ОУН

Водночас Медведчук говорив, що саме Превар у квітні 1942 року залучив його до Організації українських націоналістів. Спочатку він давав йому таємно читати тематичну літературу, а згодом запропонував приєднатися до ОУН.

В обов'язки Медведчука входило проведення роз'яснювальної роботи серед молоді та поширення інформаційних матеріалів ОУН. Він нібито привернув до організації 2 нових членів.

До теми Марченко пішла в політику: недолугі висловлювання дружини Медведчука на марафоні

Вже 14 квітня 1944 року Володимира Медведчука засудили на 8 років позбавлення волі з ураженням в правах терміном на 4 роки. Він відбував свій термін у Херсонській закритій спецколонії для інвалідів та в Красноярському краї.

Реабілітація Володимира Медведчука

Віктор Медведчук, розповідаючи про батька, стверджує, що його реабілітували в 1991 році. Однак це не правда, адже це відбулося на 4 роки пізніше – у 1995 році за рішенням тимчасового виконувача обов'язків військового прокурора Центрального регіону України.



Віктор Медведчук / Фото Getty Images

За словами військового прокурора у відставці Андрія Амонса, йому надійшов наказ терміново розглянути справу реабілітації Володимира Медведчука у 10-денний термін. Цього вимагав тодішній військовий прокурор Київського військового округу генерал-майор Милостивий.

Сам прокурор у відставці Амонс вважає, що така оперативність була пов'язана з депутатським запитом. Зрештою, Медведчук, попри компліменти Путіна, так і не став українським націоналістом. Крім того, він повністю сповідує протилежні погляди до тих, які належали його батьку, за що він й отримав покарання від радянської влади.

Ймовірна причетність Медведчука до людей в погонах

У житті Віктора Медведчука був ще один момент, який вказує на його можливі зв'язки з людьми в погонах. На початку 70-х років студент Медведчук був засуджений за побиття неповнолітнього, але згодом Київський міський апеляційний суд скасував вирок і направив справу на додаткове розслідування.

Медведчук провів у слідчому ізоляторі 66 діб. За час перебування під вартою минула літня сесія в університеті, яку він не складав, хоча й вважався студентом 2 курсу.

До теми Слідом за Медведчуком та Коломойським: РНБО має шанс позбавити Фірташа газових монополій

"Виникла унікальна ситуація (відповідно до Інструкції про агентурний апарат) для вербування Медведчука агентом КДБ, яка, на мою думку, й була успішно використана. Враховуючи його характер, а також те, що він уже був "позаштатним працівником міліції", вважаю, що Медведчук добровільно погодився на вербування, бажаючи стати ще й агентом КДБ, щоб бути звільненим з-під арешту й уникнути кримінальної відповідальності", – заявляв у своєму дослідженні колишній депутат Григорій Омельченко.

Зважаючи на це, немає нічого дивного, що через десятки років Медведчука не тільки прийняли в родину Путіна, але він став й агентом просування його ідеологічних настанов. От тільки вийти на трибуну з портретом ветерана на день перемоги він не може.

Повний випуск програми "Чесна політика": дивіться відео