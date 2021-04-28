Нещодавно СБУ провела гучні обшуки у Ігоря Коломойського в Києві. Олігарх буде розплачуватись за власну самовпевненість. Його корупційні схеми схожі до тих, які працювали у часи Петра Порошенка.

Обшуки відбулись в торговельному центрі Millenium в самому центрі Києва. Саме тут протягом багатьох років був розташований центральний київський офіс Ігоря Коломойського.

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Детально про обшуки СБУ

В цій же будівлі розташовані приймальні народних депутатів з орбіти олігарха Ігоря Коломойського. Вони оберігали приміщення від зайвої уваги правоохоронних органів. Там розташовані приймальні таких депутатів:

Ігоря Палиці;

Максима Бужанського;

Олександра Дубінського;

Ольги Василевської-Смаглюк.

До змін в Конституцію про обмеження депутатської недоторканності, обшукувати таке приміщення без санкції парламенту про зняття імунітету забороняли. Цим користалися різноманітні ділки, які "купували" в депутатів право називатися "депутатською приймальнею".



У ТЦ Millenium розташована приймальня Дубінського / Фото з фейсбуку Олександра Дубінського

Наприклад, "смотрящий Петра Порошенка" за судами та Службою безпеки України Олександр Грановський, який втік до Ізраїлю, вішав табличку приймальні на дверях столичного бізнес-центру "Євразія".

У такий спосіб він оберігав від обшуків свого колишнього партнера бізнесмена Андрія Адамовського.

Інший одіозний олігарх, колишній соратник Юлії Тимошенко Олександр Онищенко, сподівався за допомогою таблички "приймальня депутата" врятуватися від обшуків Національного антикорбюро. Однак приміщення не було офіційно зареєстровано його "приймальнею".

Зверніть увагу! Табличка не завадила НАБУ провести дуже результативний обшук. Онищенку висунули підозру, тому він втік з України.

Коломойському не вдалось заховатись

Так само сподівався і Коломойський, який обвішався табличками "приймальня депутата" немов оберегами. Однак він не врахував, що зараз діє нова редакція статті Конституції про депутатську недоторканність.

Для обшуку в приміщенні депутата, навіть якщо за цими дверима приймальня Коломойського, більше не потрібна санкція парламенту, а дозвіл генпрокурора.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала 4 дозволи на обшуки, відповідно до кількості розташованих у будівлі Millenium Коломойського приймалень народних депутатів: Палиці, Бужанського, Дубінського та Василевської-Смаглюк.



Венедіктова дозволила обшуки СБУ / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

СБУ офіційно підтвердила обшуки у бізнес-центрі, де розташований офіс Коломойського. Там повідомили про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу "Центренерго" електроенергії за цінами, які на 20 – 30% нижчі собівартості її виробництва.

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Мовиться про збитки та розтрату майна компанії на суму майже 225 мільйонів гривень. Попри санкції США та підозри топовим менеджерам "Приватбанку" в Україні, Коломойський намагається робити покер-фейс.

Олігарх підготувався до розслідування

Олігарх заявив, що дізнався про слідчі дії зі ЗМІ. "Я не знаю, що там. Перебуваю у Дніпрі, дивлюся кіно. Для мене це теж новина", – сказав він.

Коломойський – лукавить. Завдяки спруту корупції на всіх поверхах правоохоронної системи, він отримав витік та знав про обшуки.

Вони готувалися 3 тижні, санкції суд дав з 6 або 8 разу, а тому багато корисної для слідства інформації заховали.

Хрестоматія української корупції

На прикладі схематозу, який придумав Коломойський на "Центренерго", можна написати хрестоматію української корупції. Перша відома схема – Коломойський продавав державному "Центренерго" вугілля державних же шахт, за яке не платив.

Механізм діяв аж до січня чи лютого 2021 року. Прокладка Коломойського з оплатою по факту купувала у державних шахт вугілля на 250 мільйонів гривень, а потім перепродала його "Центренерго" за 370 мільйонів гривень, однак держшахтам не заплатила.

Компанія-прокладка була зареєстрована в салоні краси на околиці Києва. Її власницею була 27-річна черкащанка Анастасія Єрмолович, яка продає власні картини у соцмережах і раніше не займалася жодним іншим бізнесом.

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Батьки Анастасії працюють в структурах, тісно пов'язаних з бізнесом Коломойського. На той момент "Центренерго" очолював Олександр Корчинський, якого призначили для очищення компанії від паразитів Коломойського, але він також прийняв правила гри олігарха.

Аналогія схем двох олігархів

У кінці лютого людей Коломойського викурили з "Центренерго". Керівником держкомпанії став Юрій Власенко. Аналогічно такі схеми працювали і в часи Петра Порошенка.

У 2015 році компанія "Торговий дім "Ресурс" нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Тригубенка, соратника Ігоря Кононенка, перепродала "Центренерго" вугілля держкомпанії ВК "Краснолиманська". Гроші з генерації взяла, а шахті не заплатила.

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Схожу схему з вугіллям державних шахт для "Центренерго" прокручували компанії Віталія Кропачева, ще одного ділка з орбіти Порошенка, який під кінець його каденції ледь не купив все "Центренерго".

Перепродаж газу

Інша схема Коломойського на "Центренерго" – це перепродаж газу для виробництва електроенергії. Газ йшов з державної на 51% компанії "Укрнафти".

У 2020 році трейдер Коломойського придбав майже півтора мільярда кубів газу на 4,4 мільярда гривень. Більша частина купили в "Укрнафті". Ціна була більш ніж лояльна. За допомогою газу, виводили гроші з "Укрнафти".



"Укрнафта" продавала Коломойському газ майже безкоштовно / Фото з сайту "Укрнафти"

Так, в січні і липні 2020 року "Укрнафта" продавала газ компанії Коломойського на більш ніж на 50% дешевше від цін на біржі. У деяких місяцях різниця досягала 100%.

Третину цього газу Коломойський загнав на державне "Центренерго", де працював його менеджмент. При чому він перепродавався дорожче, ніж купувався в "Укрнафти", де і так ціна була дуже низька. Різниця була в проміжку 28 – 63%.

Ще одна корупційна схема "Центренерго"

Ще одна схема Коломойського на "Центренерго" – це купівля у державної компанії електроенергії задешево і перепродаж задорого. Його фірма-прокладка "Юнайтед Енерджі" загалом перепродала електроенергії на 26 мільярдів гривень.

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61% цього обсягу придбали у державних "Центренерго" та "Енергоатому". Загалом у держкомпанії "Юнайтед Енерджі" придбав 7,8 мільйона мегаватів газу за 8,6 мільярда гривень. Це становило 60% річного обсягу електроенергії на "Центренерго".

Контролюючи менеджмент, Коломойський фактично перетворив державні теплові електростанції на цехи з виробництва електроенергії при своїй фірмі-прокладці.

Майже весь прибуток осідав там же, на прокладці. Ціни продажу були на кілька сотень гривень менші від середньозважених на ринку на добу наперед, а це – сотні мільйонів чи навіть мільярди навару протягом року.

Роль "Юнайтед Енерджі"

Незалежні трейдери і постачальники на ринку скаржились, що електроенергію можливо придбати лише у "Юнайтед Енерджі". Трейдер Коломойського, по суті, став прокладкою між всіма державними компаніями та ринком.

Фактично, цей епізод і став причиною для обшуків СБУ в Коломойського – примітивна схема "купити задешево і продати задорого", знекровлюючи державне підприємство.

Таким чином, справа "Приватбанку", у якій висунули 6 підозр, стала лише першою ластівкою великих проблем у колись всесильного олігарха.

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