Президенти приходять і відходять, а Ахметов залишається в шоколаді
Опозиційні фракції, перебуваючии в корупційному консенсусі, захищають себе від тюрми за брехню в деклараціях. У виграші залишається лише олігарх Рінат Ахметов.
Джерело:"Право на гідність" на 24 каналі
У другу річницю стадіонних дебатів стало цікаво, що розповідатиме партія п'ятого президента Петра Порошенка своїм виборцям. Вустами одного зі своїх головних спікерів – Сергія Бірюкова – "Європейська Солідарність" поставила чинному президенту ті самі питання, якими ще тоді кандидат "заганяв" Порошенка на стадіоні.
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Десь закиди чинному президенту справедливі, десь популістичні й притягнуті за вуха. Порошенко вустами Бірюкова повторив Зеленському всі його запитання. Усі, крім одного.
Справа "Роттердам+"
Цитую: "Скільки особисто вам занесли за "Роттердам+"? Таке, здавалося б, гостре питання можна було б поставити Зеленському. Бо ж уся Україна бачить, як генпрокурорка Ірина Венедіктова вже пів року в усіх на очах блокує передачу в суд уже розслідуваного "Роттердаму+".
Погодьтеся, це можливість для Порошенка "тицьнути носом" свого політичного опонента – але він цього не зробив – бо як же тикати в це Зеленського, якщо 40 мільярдів на "Роттердамі+" з кишень українців вкрали за твоєї президентської каденції.
Щобільше, вкрадені за прямої участі призначених тобою ж людей, які до цього працювали у твоєму ж бізнесі. Наприклад, Дмитром Вовком, руками якого власне і ввели "Роттердам+" і який зараз ховається від НАБУ за кордоном.
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Шкода, що "Європейська Солідарність" не нагадала це питання Зеленському. Бо це якраз те питання, відповідь, на яке Зеленський не має.
Олігарх Ахметов залишається у виграші
У підсумку маємо таке: президенти приходять і відходять – олігарх Рінат Ахметов лишається в шоколаді. І якими б непримиренними політичними опонентами не були Зеленський і Порошенко, Ахметову на це начхати.
Йому, що при одному було добре (аж на 40 мільярдів добре), що і при іншому – прекрасно. Бо і від покарання його відмазують, і з "заробітком" нових мільярдів теж нормально рухається.
Що об'єднує "Європейську Солідарність" та "Слугу народу"
Окрім позашлюбних стосунків з Ахметовим є ще одна річ, яка сильно об'єднує "ЄС" Порошенка і "Слуг народу" Зеленського – це бажання "відмазати" себе хороших від тюрми за брехню в деклараціях.
До речі, конкретно заради цього "порошенківці" чудово співпрацюють не лише зі "слугами", а й з ОПЗЖ Медведчука – Бойка чи олігархічною "Довірою". Я вже розповідав вам, як вони обманули нас із тюрмою за брехню в деклараціях.
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Усі парламентські фракції спочатку проголосували законопроєкт без такого покарання. Потім божилися нам, що обов'язково проголосують новий – з тюрмою. Досі, між іншим, не проголосували, а декларації вже подали.
Це означає, що за брехню покарати депутатів тюрмою вже не можливо. Навіть, якщо вони нарешті проголосують у цілому відповідний законопроєкту.
Які депутати приховали майно в деклараціях
Депутати різних фракцій солідарні в небажанні голосувати за покарання тюрмою. Усе це через те, що вони приховали в деклараціях майно, за що мали б сісти в тюрму.
Артур Герасимов, "ЄС"
За даними "Схем", двоповерхова вілла на березі Середземного моря в Іспанії, вартістю в приблизно 10 мільйонів, гривень належить співголові фракції "ЄС" Артуру Герасимову та його дружині. Однак ви не знайдете цього маєтку в декларації депутата.
Артур Герасимов / Фото Palinchak
Сергій Шахов, "Довіра"
З декларації депутата Шахова ви побачите, що живе він – на одну зарплату, має скромні заощадження й мешкає у квартирі сина.
Насправді ж, його родина володіє численним елітним майном:
- 3 маєтки під Києвом – площею 600 і 1330 квадратів;
- елітні квартири в столиці на десятки мільйонів гривень;
- 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею в 113 гектарів.
Сергій Шахов / Фото з фейсбуку Шахова
Знаєте, що загрожує цим депутатам зараз? У найгіршому для них варіанті – штраф до 50 тисяч гривень чи обмеження волі. Тобто не в тюрму їх посадять. Тож коли на ефірах чубляться депутати різних фракцій, пам'ятайте, що вони солідарні, коли мова йде про свій захист від покарання за їх корупційні злочини.
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