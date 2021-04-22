У випуску блогу – про перемогу над корумпованими суддями, чого раніше майже не траплялося. Спочатку випадки того, як своїх колег відмазували старі, нереформовані суди. А потім – конкретні приклади, як змінилася ситуація.

"Потім" – це коли на арену вийшли Національне антикорупційне бюро розслідувань та Антикорупційний суд. Суддів-хабарників, яких колеги раніше роками "відмазували", почали кидати в тюрму одразу з залу засідань ВАКС.

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Як нереформовані суди "відмазували" колег

Березень 2013 рік. Під час передачі 5 тисяч доларів хабаря затримують суддю з Хмельниччини Олега Дворніна. За версією правоохоронців, гроші суддя отримав за обіцянку "порішати" кримінальну справу про торгівлю наркотиками.

У лютому 2016 року суддю засудили до 6 років з конфіскацією. Але колеги з суду апеляційний вирок скасували. І в результаті повторного розгляду суддю Дворніна визнали невинуватим.

З моменту затримання судді минуло вже 8 років, а він і далі продовжує чинити "правосуддя", зокрема у справах про продаж наркотиків.

Виправдання Іванищука

Квітень 2014 року. Суд Миколаєва виправдовує ексголову Апеляційного суду Херсонської області Андрія Іванищука. Його обвинувачували в хабарі – 100 тисяч доларів. Вже за декілька місяців апеляція цей виправдальний вирок Іванищуку забетонувала.

Найгуманніший суд повірив колезі, що це взагалі був не хабар.

Йому просто 100 тисяч доларів передавали для знайомого за продане приміщення. Того суддю навіть не звільнили, а згодом тихенько відправили у відставку із довічним утриманням.

Хабарництво судді Івана Гуцала

Листопад 2015 року. Райсуд на Полтавщині виправдовує обвинуваченого в хабарництві суддю Івана Гуцала.

Адвокат передав йому 6 тисяч доларів в конвертах, вкладених у вісник Верховного суду. Але судді повірили колезі, що це просто адвокат таким хитрим способом борг повертав.

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Лише за 5 років після того Вища рада правосуддя відправила Гуцала у відставку з довічним грошовим утриманням. А в у березні 2021 року Полтавський апеляційний суд остаточно його виправдав.

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Є десятки таких історії, як огидна, нереформована судова система "відмазувала" своїх найнедостойніших представників, пійманих на хабарях.

Коли змінилась ситуація

Ситуація кардинально змінилася зі вступом у гру НАБУ та Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Розповім вам кілька нових історій: в тих справах проти суддів, які розслідували детективи НАБУ і розглянули антикорупційні судді.

За хабар у 2,5 тисячі доларів – 5 років з конфіскацією майна. Так ВАКС покарав суддя Одеського райсуду Анатолія Целуха. Він вимагав та отримав 2,5 тисячі доларів хабаря за потрібне рішення спорі про квартиру.



Анатолій Целух / Фото "Слово і діло"

За 570 тисяч гривень хабаря – 9 років з конфіскацією майна та спецконфіскацією. Так ВАКС покарав суддю Господарського суду Одеської області Павла Меденцева. Останнього викрили на отриманні хабаря за рішення у справі, яку він розглядав.

За 30 тисяч гривень – 2 роки за обіцянку вплинути на іншого суддю. Так ВАКС покарав суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка. Він пообіцяв вплинути на суддю місцевого суду, аби той не притягував до відповідальності водія, який керував напідпитку.

До речі, за кілька місяців до затримання "чесний суддя" Пономаренко успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання і отримував підвищену зарплату. А вже після того, як його спіймали на хабарі, Вища рада правосуддя задовольнила його відставку з довічним утримання за наші податки.



Викриття на хабарі суддю обласного суду Черкащини / Фото СБУ

За 2 хабарі по 10 тисяч гривень – 6 років з конфіскацією майна. Так ВАКС покарав Закарпатського суддю Івана Тулика. Він відмазав водія, спійманому на п'яному керуванні. В другому епізоді той самий водій дав тому самому судді хабар вже в іншій справі.

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За обіцянку врятувати від тюрми за 10 тисяч доларів – 3,5 роки. Так ВАКС покарав суддю Дніпровського райсуду Вадима Галічого. Той пообіцяв знайомому "відмазатися" від кримінальних справ за:

фіктивне підприємництво;

крадіжку з проникненням у житло;

викрадення автомобіля.

Цікаво, що спершу ця ж справа розглядалася в одному з райсудів Запорізької області. За 31 місяць до вироку так і не дорозгядалися. Натомість Антикорсуд зміг це зробити за 14 місяців.

За хабар у 15 тисяч гривень – 5 років з конфіскацією майна. Так ВАКС покарав ще одного Закарпатського суддю Антона Гайдура.

НАБУ встановило, що він вимагав і отримав хабаря за рішення щодо стягнення боргу. Хабар правоохоронці знайшли у коробці з-під пластиліну у кишені піджака судді.

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В мене є ще кілька таких історій, але, думаю, що тенденція і так зрозуміла. Старі суди колег хабарників "відмазували". Суд антикорупційний їх саджає. З чим усіх нас і вітаю.