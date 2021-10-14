Про те, як кум Путіна Медведчук став на крок ближче до в'язниці і кого він може потягнути за собою – в цьому випуску "Права на правду". Нагадаю, раніше кум Путіна вже отримав підозру у державній зраді і був відправлений судом під домашній арешт.

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Якщо попередню підозру соратники Медведчука називали політичним переслідуванням, то в новій підозрі докази настільки переконливі, що навіть вони принишкли. Здається, тепер куму Путіна викрутитися вже не вдасться.

Варто лише послухати нову серію оприлюднених СБУ аудіозаписів, де кум Путіна звітує кремлівським кураторам про те, що бойовики на Донбасі саме за його сприяння нарешті отримали гроші.

Співпраця з окупантами

Ми вже розповідали тут на 24 каналі про цю історію. У 2014 – 2015 роках Медведчук налагодив схему постачання вугілля з окупованих росіянами районів Донбасу на українські теплові електростанції.



Медведчук співпрацював з окупантами / Фото Getty Images

Ця схема приносила її організаторам астрономічні прибутки, оскільки у донбаських терористів було в розпорядженні чимало дешевого донбаського вугілля.

Спочатку вони захопили шахти, а потім почали використовувати шахтарів на окупованих територіях практично як рабів, змушуючи працювати тамтешніх гірників за мізерну зарплатню. Виплату ж затримували багато місяців поспіль.

Вже на підконтрольних територіях України вугілля з окупованого Донбасу, придбане у терористів задешево, оформлювалося за світовими цінами, як завезене з-за кордону.

І така його штучно завищена вартість закладалася в український тариф на електроенергію, який і платили ми з вами. Виконавчим директором цієї вугільної схеми і був, за даними СБУ, саме кум Путіна Віктор Медведчук. Зрозуміло, що втілити її в життя він би ніколи не зміг без сприяння тодішнього керівництва держави.

І на записах телефонних переговорів зі своїми кремлівськими кураторами кум Путіна регулярно згадує, з ким саме в українській владі він погодив цю схему закупівлі вугілля у терористів.

Важливо! Мовиться про розслідування, яке оприлюднили журналісти Bihus.Info. В одній з частин мовиться про закупівлю вугілля в окупантів Донбасу.

Медведчуку, за його словами, сприяли:

тодішній президент Петро Порошенко;

глава його адміністрації Борис Ложкін;

тодішня очільниця Національного Банку Валерія Гонтарєва.

Зауважте! Український політик Медведчук в розмові із Сурковим – своїм керівником – називає "руководітєлєм" саме російського президента Путіна.

В цьому вже немає новини. Розберімо краще детально, що саме розповів Медведчук своєму кремлівському куратору.

До чого тут Порошенко

Отже, за його словами, він через Бориса Ложкіна домігся чергової зустрічі з тодішнім президентом Порошенком. На ній український президент дав вказівку главі НБУ Гонтарєвій відкрити для підприємств терористів рахунки в українських державних банках.



Ймовірно, Порошенко був причетний до схеми / Фото Getty Images

Туди невдовзі надійшли гроші за вугілля, які були зняті з рахунків, переведені в готівку. Ця готівка доставлена під супроводом СБУ до бойовиків в окупованому Донецьку та Луганську.

Як з'ясувалося тепер, після окупації росіянами частини Донбасу у 2014 році, тодішня українська влада таки планувала закривати дефіцит вугілля поставками з Південної Африки.

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Тодішнє керівництво української держави не змогло протистояти спокусливій пропозиції з боку кума Путіна та терористів. Угоди на постачання південно-африканського вугілля були скасовані, а натомість на українські електростанції поїхали потяги з пальним з окупованого Донбасу.

У напрямку ОРДЛО поїхали машини з грошима для ватажків терористів, які супроводжувала СБУ, повністю контрольована тодішнім президентом Порошенком.

Відтак, тепер постає питання. Якщо Медведчук зміг облаштувати цю схему з торгівлі вугіллям на крові, то якою була мотивація тодішньої української влади?

Тодішній президент разом з оточенням пішли на фінансування бойовиків через те, що дбали про тепло в українських містах? Чи разом з кумом Путіна ловили рибку в цій мутній воді, маючи свою частку у цій брудній оборудці?

Більше про це зможе розповісти сам Віктор Медведчук, який вже незабаром може опинитися в СІЗО через те, що прокурори вимагають для нього рекордної застави у мільярд гривень, яку він не факт, що зможе заплатити.

Ось тоді, опинившись у камері слідчого ізолятора, після домашнього арешту у розкішному маєтку, кум Путіна має стати куди більш говірким і піти на співпрацю зі слідством.

Тоді може з'ясуватися, що не лідер ОПЗЖ був верхівкою злочинної піраміди в цій історії, а "найпатріотичніший патріот", офіційний поборник армії, мови та віри, який витягнув з небуття кума Путіна і організував через нього контакти з Кремлем. І нові масштабні і цинічні схеми заробітку в розпал війни.

В будь-якому разі все менше віриться у те, що лідеру ОПЗЖ вдасться вислизнути і уникнути кримінальної відповідальності.