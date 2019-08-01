Чи зросте ціна на дизпаливо після введення спецмита: відповідь експерта

Україна ввела спецмита на пальне з РФ. З 1 серпня постачальники дизельного палива з Росії зобов'язані платити спецмито розміром 3,7%. З 1 жовтня митний збір підвищать до 4%. Таке мито може добре вдарити по прибутках Віктора Медведчука, який сумнівним шляхом у 2016 році вивів трубопровід з-під носа держави.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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► Про зростання ціни

"Якщо прикриють канал, по якому Медведчук постачає без податків, то, звісно, це призведе до зростання ціни", – зазначив Фурса.

За його словами на ціну впливає дуже багато факторів: як курсова різниця, так і динаміка цін на нафтопродукти – і все це нестабільно. Однак, в будь-якому випадку з введенням мита ціна зросте.

► Про реакцію автомоблістів

"Я не думаю, що будуть якісь протести автомобілістів. Якщо людина користується автомобілем, не думаю, що це буде дуже критичним", – підкреслив експерт.

► Про надходження до бюджету та втрати для Медведчука

Фурса запевнив, якщо мита введуть, то будуть і надходження до бюджету.

Медведчук припинить отримувати неконкурентну перевагу. А зараз він її отримує, бо всі платять, а він – ні. Це – не нормально. Він втратить певну долю прибутку, не знаю, чи всю. Він втратить долю ринку, бо до цього він міг конкурувати ціною, а зараз не зможе цього зробити,

– наголосив аналітик.

► Чи створить Медведчук нові схеми

"Звісно, в Україні завжди можна вигадати схеми. Це доводить досвід тих самих "євробляхерів". З іншого боку, в Україні всі про всіх все знають. Тому якщо буде політична воля – ці схеми просто не будуть реалізовуватися", – підсумував експерт.

Що відомо про нові мита на дизпаливо з РФ З 1 серпня постачальники дизпалива з РФ повинні платити мито розміром 3,7%. З 1 жовтня – 4%.



Свої надприбутки втратить Віктор Медведчук. Адже він є власником трубопроводу, яким качають російський дизель. У 2016 році він сумнівно його вивів з-під носа у держави. Медведчук взяв під контроль третину ринку дизельного пального. Націнка компаній одіозного політика – до 40 доларів за тонну. У чотири рази більше, ніж заробляє решта імпортерів.



"Він може заплатити податок в державний бюджет України і далі працювати. Якщо позиція деяких політиків принципово не платити податок. Якщо хтось хоче створити якусь кризу в Україні на паливному ринку, то про це теж треба говорити", – зазначив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.