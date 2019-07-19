Медведчук завжди переслідував лише свій інтерес, – Зеркаль

Кум Путіна та очільник "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук не може бути ефективним комунікатором між главою держави Зеленським і очільником Кремля.

З тією ідеологічною платформою, з якою політик іде в Раду, він не може бути комунікатором. Про це в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" розповіла заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.

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На мою думку, Медведчук завжди переслідує лише один інтерес – свій. Наскільки це продовжує влаштовувати того ж таки Володимира Путіна, не знаю. Мені здається, що вже можна було зрозуміти, що Медведчук не дуже ефективний,

– наголосила вона.

На думку Зеркаль, Медведчук – це продовження російської політики в рамках українського публічного порядку.

"Медведчук не є нейтральним посередником: він представляє інтерес іншої держави в Україні. Отже, має бути інший комунікатор між Зеленським і Путіним", – додає представниця МЗС.

Про те, що Медведчук не надто ефективний говорять і в команді Зеленського. Так, глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що Медведчук не буде представляти Київ на переговорах з Москвою щодо звільнення українських полонених.

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