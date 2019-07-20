Медведчука планують відтіснити: режисер Стоун попросив Путіна перехрестити свою 22-річну доньку

Американський режисер, сценарист і продюсер Олівер Стоун, відомий своїми проросійськими поглядами та особистим захопленням російським президентом, попросив Володимира Путіна повторно хрестити його 22-річну дочку. Причому у православ'я, бо дочка "у певній мірі зіпсована" американськими традиціями.

Це прохання Стоун озвучив під час інтерв'ю з Путіним, стенограму якого розмістили на сайті Кремля. Тоді ж Олівер Стоун згадав, що Володимир Путін хрестив доньку Віктора Медведчука. Путін же у відповідь зазначив, що бути хрещеним батьком – велика честь, і на неї заслуговують одиниці.

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Під час розмови Стоун попросив Путіна хрестити його 22-річну дочку. Російський президент поцікавився: "А чи хоче вона бути православною?" "Ми її зробимо", – відповів Стоун.

Хто такий Олівер Стоун? Це американський кінорежисер, сценарист та продюсер художніх та історично-документальних фільмів. Відомий своєю схильністю до різноманітних теорій про змови, провину США у всіх бідах світу. Також відомий прихильністю до диктаторських режимів або персональною дружбою з братами Кастро, Уго Чавесом, Ево Моралесом та Володимиром Путіним.

Режисер також зазначив, що його дочка вихована у християнській традиції. Однак зараз молоді люди в Америці "в певному сенсі зіпсовані", а сам Стоун "шокований тим, як мислить молоде покоління".

Загалом інтерв'ю Путіна стосувалося ситуації в Україні та міжнародної політики Росії.і США. Стоун робив його для свого документального фільму "Revealing Ukraine" ("Нерозказана історія України"), де події Революції Гідності пояснював саме кум Путіна – Віктор Медведчук.



Детально про фільм та про перипетії його "показу – не показу" на каналі "112 Україна" – читайте у матеріалі 24 каналу.