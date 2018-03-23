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Мегаміста: магніт для людей та грошей

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Як держави перетворяться на мегаполіси
Як держави перетворяться на мегаполіси / 24 Канал

Фантасти-провісники вже не одне десятиліття пророкують, що в майбутньому роль держави буде нівелюватися порівняно з роллю мегаполісів. Найбільш радикальні ідеї навіть передбачають, що вже наприкінці цього століття замість держав ми матимемо конфедерації найбільших міст із залежними від них територіями, дещо схожими на давньогрецькі поліси.

Насправді, ті світові тренди, що я споглядаю зараз, говорять саме про те, що пророцтва починають збуватися.

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За прогнозами експертів, вже за 8 років в 600 найбільших містах планети буде сконцентровано 25% населення Землі та 60% світового ВВП. При цьому, 23 найбільших міст генеруватимуть приблизно 10% всього об'єму світової економіки. Це дуже важливі цифри, адже поступово тотальна концентрація економіки в містах повністю змінює світ, яким ми його знаємо. Вже зараз у світі є міста, економіка яких більша, ніж деяких країн. І якщо ви думаєте, що я маю на увазі якісь маленькі або відсталі країни, то як вам наступне порівняння: фінансовий потік міста Нью-Йорк майже дорівнює ВВП Канади, Лос-Анджелеса – Австралії, а Токіо – Південної Кореї. За даними McKinsey найбагатшими містами світу до 2025 року будуть Нью-Йорк, Токіо, Шанхай, Лондон та Пекін. За показником ВВП на душу населення, лідерами будуть Осло, Доха, Берген, Макао та Тронгейм. Для порівняння, Нью-Йорк вже у 88 разів багатший за Київ та у 17 разів – за всю Україну.

Поступово ці тенденції повністю змінять структуру суспільства. Для подальшого розвитку мегамістам потрібно конкурувати за найкращих представників людства, які спроможні створювати новий продукт: вчених, інженерів, дизайнерів тощо – представників креативного класу. Таких людей у нашому світі не так багато: за статистикою тільки 0,88% від глобального населення створюють креативний продукт та тільки 0,13% займаються науковими розробками. Для прикладу, в такій розвиненій країні як Ізраїль, з високим рівнем освіти, тільки 8255 науковців на мільйон громадян. В Україні – тільки 1026. У своєму звіті "Global Talent in Global Cities", Ernst & Young вказують, що у найближчі роки почнеться справжня боротьба за залучення талантів, вкрай необхідних для подібних міст. Ключовими факторами стане якісна інфраструктура, конкурентні ринкові умови і ділове середовище, кластери, критична маса талантів з відмінними можливостями для взаємодії і співпраці, прекрасні умови життя, включаючи клімат, культурне середовище, безпеку і легкий доступ до послуг охорони здоров'я та освіти.

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Я хочу, щоб вже сьогодні ми почали переосмислювати як влаштоване життя на Землі. Зв'язок між зростаючими містами збільшується, як ніколи раніше, через транспортну систему, енергію і комунікаційні мережі. Ця безперервно зростаюча інфраструктурна матриця вже складається з 64 мільйонів кілометрів доріг, 4 мільйонів кілометрів залізничних шляхів, 2 мільйонів кілометрів трубопроводів, 1 мільйона кілометрів інтернет-кабелів… А кордони між державами стають все менш значущими.

Ми перетворюємося в глобальну мережу цивілізацій, тому що будуємо її в буквальному сенсі слова. Всі світові витрати на оборону і армію разом складають менше 2 трильйонів доларів на рік. У той час як витрати на глобальну інфраструктуру, за прогнозами, зростуть до дев'яти трильйонів доларів на рік в найближче десятиліття. Павутиння мегаміст та мереж між ними поступово охоплює світ і те, скільки українських міст потрапить в цю мережу, цілком буде залежати від нас з вами.

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Автор: Андрій Доценко
Теги: Новини політики Публікації Вибори у США Південна Корея Австралія
Джерело: 24 Канал
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