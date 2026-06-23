"Наше терпіння не безмежне": Мельник попередив про зміну підходів України

Під час чергового засідання Ради Безпеки ООН постійний представник України Андрій Мельник вкотре закликав належно реагувати на російську агресію, – інакше Київ буде змінювати свої підходи.

Про це він заявив під час засідання Радбезу 22 червня. Деталі з його слів передає 24 Канал.

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Яку позицію висловив Мельник в ООН?

Український постпред наголосив, що протягом останніх місяців Україна неодноразово закликала Радбез ухвалити резолюцію для повного припинення вогню.

"Та, на жаль, протягнута рука України так і залишилась висіти у повітрі", – сказав Мельник.

За словами дипломата, Київ постійно говорить про готовність до прямих перемовин з Росією, проте це не дорівнює безмежному очікуванню.

Наше терпіння не безмежне. Радбезу варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід "почекаємо і побачимо" – якщо це триватиме, не виключено, що Україна змінить свої підходи,

– зауважив Мельник.

Також він підкреслив, що припинення вогню й замороження війни на фактичній лінії розмежування вже є компромісом з боку України.

Наприкінці Андрій Мельник традиційно звернувся й до свого російського візаві – Василя Небензі. "Вам ніколи не вдасться утримати окуповані землі. Ніколи. Забирайтеся з України якнайшвидше", – сказав він йому.

До речі, під час попереднього засідання Андрій Мельник нагадав, що Володимир Зеленський пропонував провести прямі перемовини з Володимиром Путіним, однак Москва відхилила цю пропозицію.

Мельник також наголосив, що Київ не поступиться жодною частиною своєї території. За його словами, втрати Росії у війні є величезними, а для повної окупації Донецької області Кремлю довелося б пожертвувати ще близько 1,5 мільйона військових.

Не можна не згадати й подібних випадків тролінгу російської сторони з боку Мельника. Раніше дипломат іронічно звернувся до Василя Небензі, сказавши: "Поздно, Вася, пить боржоми", – сказав він йому, додавши англійською: – "Коли нирки вже відмовили".