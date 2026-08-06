У мене немає морального права займатися чимось іншим, – Федоров про повернення в Міноборони

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що не має морального права залишати державну службу та займатися іншими справами. Він зазначив, що так буде принаймні поки триває війна Росії проти України.

Про це Федоров сказав в інтерв'ю Сергію Стерненку.

Що каже Федоров про повернення в Міноборони?

Михайло Федоров заявив, що наразі не розглядає можливість перейти в бізнес чи займатися іншими проєктами, оскільки вважає, що має залишатися залученим до роботи держави під час війни.

Відповідаючи на запитання, чи відкриті для нього двері щодо повернення на посаду міністра оборони, Федоров заявив, що такі пропозиції існують, однак зараз для нього важливіше продовжувати працювати в оборонній сфері.

У мене немає жодного морального права зараз займатися якимись іншими речами, не знаю, піти в бізнес або там щось відкрити. Але я бачив пропозиції, що ти можеш. Так, пропозиції є, але немає жодного морального права чимось займатися зараз іншим, тому що поки люди, я вважаю, що у нас завжди є шанси,

– заявив він.

За словами Федорова, поки триває війна, він не вважає правильним залишати сферу, пов’язану з обороною та державним управлінням.

Також колишній міністр оборони звернув увагу на ситуацію з керівництвом відомства. Він зазначив, що наразі в Україні немає повноцінного міністра оборони, а обов’язки керівника виконує посадовець у статусі виконувача обов’язків.

Варто розуміти, що в країні немає міністра оборони, є виконувач обовʼязків. Він може приходити на засідання Кабміну, але не може голосувати за рішення. Коли парламент вийде з канікул, він повинен прийняти рішення. Тому що треба зустрічатися з партнерами, приймати рішення. Дуже важливо, щоб в України, яка воює, зʼявився міністр оборони,

– наголосив посадовець.

Федоров додав, що питання подальшого керівництва Міністерством оборони залишається важливим, особливо з огляду на виклики, які стоять перед Україною під час повномасштабної війни.