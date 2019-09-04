Мене можуть звільнити тільки кияни, – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував своє звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації і наголосив, що звільнити його можуть лише жителі столиці, які обирали його на посаду.
Про це мер столиці заявив на брифінгу у Києві.
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Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обрали мене на виборах київським міським головою і поклали на мене відповідальність за зміни і перетворення в столиці,
– наголосив він.
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Джерело: 24 канал
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