Мене можуть звільнити тільки кияни, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував своє звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації і наголосив, що звільнити його можуть лише жителі столиці, які обирали його на посаду.

Про це мер столиці заявив на брифінгу у Києві. Читайте також: Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обрали мене на виборах київським міським головою і поклали на мене відповідальність за зміни і перетворення в столиці,

– наголосив він. Новина доповнюється...