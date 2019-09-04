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      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Мене можуть звільнити тільки кияни, – Кличко

      192 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко

      Мер Києва Віталій Кличко прокоментував своє звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації і наголосив, що звільнити його можуть лише жителі столиці, які обирали його на посаду.

      Про це мер столиці заявив на брифінгу у Києві.

      Читайте також: Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

      Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обрали мене на виборах київським міським головою і поклали на мене відповідальність за зміни і перетворення в столиці,
      – наголосив він.

      Новина доповнюється...

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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